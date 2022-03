Zvone Boban: Cico Kranjčar najviše mi se svidio, bio je omiljen kao igrač

Na današnji dan, 1. ožujka, prije točno godinu dana napustila nas je Dinamova ikona i maskota, nadaleko prepoznatljivi purgerski osmijeh, veliki nogometaš, trener i izbornik Zlatko Cico Kranjčar. Bile su mu tek 64 godine. Iz Kranjčareve autobiografije 'Cico, od Maksimira do Ulice pjesnika', autora Nina Škrabe, inače Cicinoga dugogodišnjega prijatelja, izdvajamo što su o legendi urbanoga Zagreba, dečku s Ferenščice, boemu, veseljaku i nogometnom avangardistu, govorili njegovi poznati suvremenici, suigrači, nogometaši koje je vodio kao trener.

- Cico je jedan od najboljih igrača s kojima sam imao priliku igrati. Dosegnuo je nogometni vrh, iako je mogao, zbog iznimne talentiranosti, još i dalje. Možda bi se to i dogodilo da mu na početku karijere nije na pleća stavljen teret da mora biti najbolji igrač svih vremena. (Velimir Zajec)

- Cico je najškolovaniji igrač kojega sam ikad vidio. Imao je udarac lijevom nogom, desnom, trzaj glavom, znao je sve nogometne finese. Znao je izvesti slobodan udarac ili opaliti iz voleja, ali možda nije postigao takve nogometne rezultate kakve je morao prema vlastitom znanju. (Rajko Janjanin)

>> Prošlo je godinu dana od smrti Cice Kranjčara, govor njegovog sina Nike dugo će se pamtiti: "Cicek, volim te i volimo te. Od sveg ti srca hvala"

- Nikad nisam imao nekog uzora, ali mi se Kranjčar najviše svidio, zbog sjajne tehnike i izrađenoga udarca. Drago mi je što je kao trener nastavio s lepršavom, napadačkom igrom zbog koje je i bio omiljen kao igrač. (Zvonimir Boban)

- Cico je bio broj 9, ja sam nosio broj 9 na dresu. Kranjčar je bio napadač plemenitog kova, a takvim se pokazuje i na trenerskoj klupi. Vidi se kakvu igru preferira. (Davor Šuker)

- Cici sam u Osijeku skupljao lopte, i uvijek sam se divio njegovoj tehnici, te ga obožavao zbog driblinga. Bio je moj idol. Pravi frontmen Dinama, jedan od onih koje svi obožavaju. (Igor Cvitanović)

- Zlatka Kranjčara obožavam! Sjajan trener, sjajan čovjek, pravi gentleman, veselim se svakoj njegovoj pobjedi. Ja sam ga dobro upoznao u Dinamu i tvrdim da je najjači. Zaista mi je posebno drag, nevjerojatno koliko se radujem svakoj put kada čujem da je pobijedio. (Robert Prosinečki)

- Imao sam čast i privilegij trenirati Zlatka Kranjčara. Siguran sam da nikad ne bih osvojio naslov 1982. bez njega u momčadi. Takva mi je veličina igrača upravo nedostajala. Također, imao sam nesreću da su mi ga uzeli u vojsku, a kasnije vratili na doradu. (Miroslav Blažević)

- Cicu pamtim po dobru. Nedavno sam se sjetio jedne zgode u s njim u vezi. Odveo nas je na brijunsko otočje dan prije utakmice s Rijekom. Unajmili smo bicikle i provozali se dulje nego što je trebalo. Drugi dan na Kantridi nismo mogli hodati pa smo izgubili 0:1. (Mark Viduka)

- Zlatko Kranjčar rekao je jednu veliku istinu, iako su mu se mnogi tada smijali: 'Ovo je veličanstveno. Presretan sam zbog poziva u u reprezentaciju Hrvatske (1990., nap.a.) . Pazite sad, ja sam uvjeren da će međunarodna nogometna organizacija priznati Hrvatsku. Mi ćemo biti jaka i uspješna reprezentacija, osvajat ćemo medalje na svjetskim prvenstvima.' Da, tada je to Kranjčar rekao. Zlatko Kranjčar prorok. (Aljoša Asanović)

- U početku nismo bili u nekim sjajnim odnosima, no kasnije me progurao u sastav i kod njega sam počeo igrati, za što sam mu zahvalan. Štoviše, dogurali smo čak do Lige prvaka, pa bih naš odnos opisao u stilu: od sukoba do prijatelja. (Silvio Marić)

Vječito nasmijani Kranjčar, kako mu tepa Škrabe, 'Petar Pan našega nogometa', vjerojatno je najomiljenije lice koje se ikada pojavilo u Maksimiru. Kao igrač s Dinamom je bio prvak 1982. godine, a Kup je osvojio 1980. i 1983. godine, Kao trener dva puta je s plavima osvajao dvostruku krunu, 1996. i 1998. godine, jedini je trener koji je Dinamo dva puta uveo u Ligu prvaka (1998., 2016.), jedini je trener koji je u Hrvatskoj bio prvak s dva kluba, Dinamom i Zagrebom, te jedini hrvatski izbornik koji je cijeli kvalifikacijski ciklus, za SP 2006., odradio bez poraza.

Ove godine u svibnju obilježit će se 20 godina od Zagrebovog naslova prvaka, jedne od najblistavijih Cicinih trenerskih dionica u karijeri. Cice više nema, a nekadašnji šampion NK Zagreb, odavno deložiran iz Kranjčevićeve ulice i preseljen u Veslačku, čuči na šestom mjestu Četvrte HNL Središte. Ispred njega su na ljestvici Dinamo iz Odranskog Obreža, Golubovec, Mladost iz Zaboka, Brezovica i Prečko.