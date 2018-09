Zoran Vulić nadomak Hajdukove klupe, igrači na slobodnom

Nakon nekoliko iznimno turbulentnih tjedana, oko Poljuda je vladalo zatišje. Jedna ovosezonska etapa je završena, a malo toga se zna. Sigurno je jedino da Željko Kopić više nije trener prve momčadi koju je na zadnja dva treninga vodio kondicijski trener Toni Modrić.

Hajdukovci su dobili i dva dana odmora, do ponedjeljka. U Poljudu najavljuju da bi u ponedjeljak trebalo biti poznato tko je novi trener. Sigurno je, barem prema informacijama iz Splita, da Igor Tudor definitivno neće preuzeti momčad.

>> Pogledajte razgovor s fotoreporterom kojem su vatreni promijenili život

[video: 26510 / Yuri Cortez o Modriću, Svjetskom prvenstvu i svom poslu]

A tko god dođe, neće imati lagan zadatak, a traži se iskustvo manevriranja i u kriznim situacijama poput ove aktualne na Poljudu. Gledajući sa strane, Tudor se činio kao jako dobra opcija. Jer, u Splitu i oko Hajduka nekako je opsadno stanje i kada je sve u najboljem redu.

Pralija pomoćnik?

Posebna emocija uvijek je vladala i uvijek će vladati oko tog kluba. Tudor, kao ‘dite Hajduka’ već sigurno posjeduje određene mehanizme potrebne za funkcioniranje u spomenutom ozračju. Bivši igrač s ozbiljnim trenerskim ambicijama bio je voljan preuzeti momčad i najtežem trenutku.

U kombinaciji s Marijem Stanićem, na Poljud bi došao dvojac oko kojeg se mogla graditi i dugoročna strategija. Ono što Hajduku nedostaje godinama, posebice u trenerskom smislu. Na Poljudu su treneri trajali u prosjeku desetak mjeseci, premalo da se napravi bilo kakav ozbiljan iskorak. Sigurno je sada svjestan toga i predsjednik Jasmin Huljaj.

U jednom trenutku pojavila se informacija da je jedan od kandidata za trenera Igor Bišćan, no iz izvora bliskih nekadašnjem igraču Dinama saznajemo da to nije opcija. Hajduku je zadnjih nekoliko dana ponuđeno najmanje dvadesetak trenera, no kriterije je teško zadovoljiti, posebice zbog posebne situacije u kojoj se klub u ovom trenutku nalazi.

Kriterije bi mogao zadovoljiti Zoran Vulić, kojeg se spominje kao novog trenera. Pomoćnik bi mu bio Mladen Pralija.

Kakvo god trenersko rješenje bilo, aktualna kriza unazadila je projekt ovosezonskog Hajduka, opet. Jer, momčad je u psihološkom smislu sigurno izgubljena.

Ozbiljan mentalni pristup bit će neophodan da se momčad vrati, ako je to moguće. Nema sumnje da je dečkima dobro došla reprezentativna stanka u kojoj će se odmoriti i pripremiti za nadolazeći prvenstveni sraz s Rudešom u sljedećem kolu.

Eventualna pobjeda dala bi barem mali tračak samopouzdanja ovoj momčadi.Novi trener sigurno će morati resetirati mentalne postavke ove momčadi i krenuti od početka. O ostalim komponentama Hajdukove igre možemo raspravljati.

Fizičko stanje momčadi ne bi smjelo biti upitno, a na taktičkom planu Hajduku treba ozbiljan trener koji će prije svega stvoriti određene mehanizme igre prema naprijed.

Uglavnom svi šute

Baš taj segment igre ono je za čim frustrirani Hajdukov navijač vapi. Barem na Poljudu, gdje uz pomoć spektakularnog ozračja u Torcidinoj režiji, Hajduk jednostavno mora bolje. Nije ovih dana lako naći sugovornika za razgovor o Hajduku. No, to je stalna pojava u poljudskim krugovima.

Nitko se ne želi zamjeriti niti jednoj strani. Desetak telefonskih poziva uputio sam bivšim igračima i funkcionerima, svi su ostali nijemi...