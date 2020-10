Zoran Mamić komentirao ždrijeb: Dobili smo atraktivnu skupinu s velikim imenima

Trener Dinama Zoran Mamić prokomentirao je ždrijeb skupina Europske lige koji je njegovoj momčadi donio CSKA, Feyenoord i Wolfsberger.

- Dobili smo dobru i atraktivnu skupinu s velikim imenima. CSKA je sjajna momčad, klub koji se uspio oduprijeti silnim ponudama za našeg Nikolu Vlašića i to pokazuje o kakvom se klubu radi i koliko teškom protivniku. Feyenoord je klub velikih rezultata s još većim trenerom Dickom Advocaatom. Tamo je i Željko Petrović koji dobro poznaje situaciju u Dinamu tako da neće biti skrivanja. Austrijance najmanje poznajem jer je to momčad koja nema veliku tradiciju u Europi. No, u Austriji su ostvarili velike rezultate i to treba poštivati - rekao je Mamić.

- Mi želimo u preostalih 17 dana do kraja prijelaznog roka pojačati našu momčad, konsolidirati se i skautirati protivnike. Austrijance i Nizozemce ćemo gledati već ovaj vikend, a CSKA igra na Uralu pa nije moguće organizirati putovanje. Siguran sam da Dinamo može dobro proći u ovoj grupi.

Ždrijeb su komentirali i igrači.

- Ždrijeb nije lagan. Riječ je o ozbiljnim i trofejnim momčadima iz Rusije i Nizozemske te austrijskim predstavnikom koji će sigurno biti tvrd orah. Idemo korak po korak, valjda se i nas nešto pita u ovoj grupi - rekao je kapetan Arijan Ademi, dok je vratar Dominik Livaković dodao:

- Moglo je biti i bolje, ali i puno teže. Mislim da se sa svim protivnicima može igrati. Nitko u skupini nije izraziti favorit i tu vidim priliku za Dinamo