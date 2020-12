Zoran Mamić: Ići ću u zatvor ako me osude, a presudu ću dočekati u Zagrebu

Trener Dinama Zoran Mamić na konferenciji za medije uoči CSKA u posljednjem kolu skupine Europske lige osvrnuo se na svoju budućnost i nepravomoćnu presudu koju mu je izrekao sud u Osijeku.

– O mojoj se presudi piše puno neistina i izmišljenih stvari. Kad se sve to prenosi u medije, neka sve bude korektno. Piše se da sam oštetio državni proračun, a toga nema u nepravomoćnoj presudi. To ne postoji – rekao je Mamić i dodao:

– Ta presuda je nepravomoćna, dozvolite mi da sam još nevin. Ne znam hoće li ona postati pravomoćna, vjerujem da neće, ali znam da nisam kriv. Nisam ništa napravio, a proces je vođen na način koji je sramotan za hrvatsko pravosuđe. Ja sam prvu presudu dočekao u Zagrebu, tako će biti i sada. Ako oni odluče drukčije nešto što mislim da trebaju, odslužit ću svoje.

Osvrnuo se i na navodnu ponudu iz Emirata da bude izbornik.

– Da, moj stožer i ja napravili smo puno dobrih rezultata u UAE, postoje upiti s tog dijela svijeta, pa i za izborničku funkciju. Meni je čast da me zovu. No, ostajem ovdje. Vodit ću Dinamo do daljnjega, dok god budemo imali dobre rezultate i dok klub to bude htio.

Najavio je utakmicu s CSKA.

– Kada smo već došli u priliku završiti grupnu fazu bez poraza ili primljenog gola, to nam je dodatni motiv. I takve stvari ostaju zapisane u povijesti. Imamo jako puno motiva, a da ne pričamo o klasičnom sportskom prestižu, imidžu, vrijednosti cijele momčadi. Osigurali smo prolazak grupe, ali i ovo nam je jako bitna utakmica, možda i najbitnija ako se gleda šira slika. Pogotovo jer nam svaka utakmica u grupi donosi dva boda u koeficijentu, a on nas prati sljedećih pet godina, što je jako bitno.