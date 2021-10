Zlatko Dalić: Sve je i dalje u našim rukama, to je ono što smo htjeli

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić prokomentirao je utakmicu sa Slovačkom u Gradskom vrtu u kojoj su vatreni odigrali 2:2.

- Nemam što zamjeriti igračima. Mogu im samo čestitati na borbi i htijenju kao i navijačima koji su došli po kiši - rekao je Dalić i dodao:

- Primili smo laka dva gola, propustili šanse... No, idemo dalje. Imali smo puno dobrih situacija, ono što je prije ulazilo danas nije. No, to se događa i moramo na tome još raditi.

Pašalić je zaigrao umjesto kartoniranog Kovačića.

- Imali smo kreaciju, igru i puno šuteva. Bez onoga koga nema se mora. Primili smo lake golove i s te strane loša reakcija.

Zabili smo za 3:2, no gol je poništen zbog zaleđa Perišića.

- Nisam vidio gol, ne znam o čemu se radilo. Opet taj VAR.

Dalić je na kraju zaključio:

- Sve je i dalje našim rukama i to je ono što smo htjeli. Nadam se da ćemo potvrditi naš plasman na SP. U Splitu očekujemo još veću podršku.

