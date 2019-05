Životna ispovijest Blanke Vlašić

Blanka Vlašić zbog svoje upornosti zaslužila je zlatnu medalju. Već je nekoliko godina muči ozljeda pete, ali i ne pomišlja na prestanak sportske karijere. Štoviše, priprema se za Olimpijske igre u Tokiju 2020. godine, a dva mjeseca nakon Igara proslavit će 37. rođendan.

– Ako me pitate kako sam, onda odgovaram dobro. Mislim na općenito zdravstveno stanje. Treniram li? Treniram. Boli li me? Boli. Eto, to je nekakav kratki rezime onoga što je sad aktualno – istaknula je Blanka koja je zadnji put na jednom velikom natjecanju nastupila 2016. kada je na olimpijskim igrama u Riju osvojila brončanu medalju.

Nakon povratka iz Rija svi su očekivali da su to bile njezine posljednje Igre...

>>Cijelu priču pročitajte u tiskanom izdanju Večernjeg lista od petka ili u našem e-izdanju

U novom broju donosimo i sljedeće teme:

>>Tko će nadzirati internet: Nakon Kine i Rusija uvela državni web, a i Zapad odustaje od neograničenog interneta

>>Rat za Agrokorova zemljišta: Tolušić podigao cijenu zakupa, općinama i dalje premalo

>>Čistka na španjolskim grobljima: Hoće li Sanchez izbaciti kosti Pavelića i Luburića

>>Nitko ne želi školske kute: U Zagrebu od uniforme odustalo 10.000 đaka

>>Hrvatska prva uvodi 3D signalizaciju za krivi smjer