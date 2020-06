Žestok napad na vodstvo saveza: 'Svi odmah moraju dati ostavke'

Direktor WTA turnira u Bolu Feliks Lukas prozvao je vodstvo Hrvatskog teniskog saveza nakon situacije s koronavirusom u Zadru te zatražio ostavke.

"HTS i njegovo kompletno vodstvo bi trebali dati ostavke ovog trenutka.

Prije nekoliko dana sam napisao "Facebook status" o lošoj organizaciji pozivnog turnira HTS-a u Zadru, gdje sam naveo činjenicu da se ne provode nikakve epidemiološke mjere, pa ni minimalne poput dezinfekcije ruku.

Zbog mog Facebook komentara sam dobio salvu kritika od strane HTS-a, te bio fizički izvrijeđan od strane Dopredsjednika HTS-a u alkoholiziranom stanju ispred međunarodnih gostiju Adria Toura, taj slučaj sam prijavio i policiji u Zadru i tema je za sebe.

Međutim kada netko nije poštivao struku i kada se nekompetentni ljudi uhvate organizacije ovako velike manifestacije, neuspjeh je jedina opcija. Organizatori WTA i ATP turnira su dobili upute na preko 100 stranica za provođenje mjere zaštite od COVID-19 i to za organizaciju turnira u kolovozu. Više od 3 mjeseca se educiramo o tome i raspravljamo na zoom konferencijama o svim detaljima. Ali struka u ovom slučaju hrvatskom sportu nije bila potrebna da se uključi.

Ostavka kompletnog vodstva HTS-a je nešto što se mora dogoditi već danas ako je ostalo bar još malo zdrave pameti!", napisao je Lukas na Facebooku.

Nakon toga je objavio još jedan status.

"Epidemiolog nam je rekao da se ne testiraju osobe koje nisu bile u direktnom kontaktu sa zaraženim osobama. Kako ja i moja sestra nismo bili u direktnom kontaktu s osobama za koje se zna da imaju koronavirus i nismo na njihovom popisu, nismo se mogli testirati sinoć.

No, svakako sam odlučio biti u samoizolaciji, jer sam bio u kontaktu s osobama koje su bile u kontaktu sa zaraženim osobama. Vjerujem da će nažalost biti još zaraženih i to onih koji i nisu samo tenisači. Ne želim širiti paniku, ali to je istina.

Vjerujem da nam je ovo svima lekcija, uključujući i meni naravno , da bez obzira što drugi rade moramo biti odgovorniji.

Najviše mi je žao što se nisu provodili testovi pri dolasku u Hrvatsku i što je održan Kids Day kada se znalo da su WTA i ATP prije mjesec dana donijeli odluku o zabrani održavanja Kids Day manifestacija na svim teniskim turnirima ove godine", dodao je Lukas.