Žene koje su izgradile svoja milijunska carstva i vode glavnu riječ u klubovima

I dok cijeli stadion gleda 22 igrača na terenu kao gledatelji gladijatorske igre, na tribinama, u loži, baš kao u vrijeme Starog Rima sjede vlasnici i direktori klubova.

Zabava je to i za takve careve jer o onome što vide na terenu kasnije odlučuju. U nekolicini klubova na tim važnim pozicijama su žene. Sve ih je više u svijetu nogometa, ali i u drugim sportovima u kojima su izgradile svoja milijunska carstva.

Jedna od tih važnih žena je Amaia Gorostiza (59) trenutačna predsjednica Eibara koji igra u La Ligi.

- U ovom gradu, ali i čitavoj regiji Baskiji, žene su oduvijek bile na vodećim pozicijama u svim institucijama, tako da ovdje moja funkcija ne čudi nikoga. S druge strane, ljudi van našeg okruženja znaju biti iznenađeni - rekla je jednom za BBC pa dodala:

- Prvi put sam primijetila da je to neobično kada sam vidjela kako me neki predsjednici drugih klubova gledaju čudno. Međutim, ako se ponašate prirodno na svojoj funkciji onda će vas i drugi tako doživljavati. Nikada me nitko nije tretirao drugačije od predsjednika bilo kog drugog kluba, a inače sam oduvijek radila u muškom okruženju - rekla je žena koja vodi Eibar.

Žena milijarderka u nogometu je i poslovna žena Margarita Louis-Dreyfus (57) koja je bila vlasnica nogometnog kluba Olympique iz Marseillea. Švicarsko-ruskog je podrijetla i naslijedila je tvrtku Louis-Dreyfus Commodities nakon smrti supruga. U klubu joj je ostalo samo 5 posto udjela nakon što ga je 2016. prodala.

Kada govorimo o nogometu na Otoku tu treba spomenuti Katharinu Liebherr, vlasnicu dijela kluba Southampton. Ona dolazi iz njemačko-švicarske obitelji Liebherr, dinastije koja kontrolira istoimenog proizvođača građevinskih strojeva i druge opreme.

Southampton je u vlasništvo obitelji Liebherr došao nakon što ga je 2009. iz bankrota spasio Markus Liebherr, a nakon njegova smrti kćerka je dio prodala.

Karren Brady (51) članica je Parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva, ali i potpredsjednica West Ham Uniteda. Možda je i najpoznatija žena koja djeluje u upravnom odboru neke premijerligaške momčadi. Često je nazivaju i "prvom damom nogometa, ima preko 25 godina iskustva u radu u sportu. Prvi posao u Birmingham Cityju bio joj je 1993. kada je obnašala dužnost upravne direktorice u dobi od 23 godine.

Marina Granovskaia (45) direktorica je londonskog Chelsea. Ima rusko-kanadsko državljanstvo i vodi sve kada nema vlasnika Romana Abramoviča. Njezin utjecaj u klubu 'natjerao' je The Times i nekoliko drugih publikacija da je proglase "najmoćnijom ženom u nogometu".

Donna-Maria Cullen (56) izvršna je direktorica u Tottenhamu Hotspur, a u odboru je radila od 2006. godine.

Spursi na svom brodu imaju još žena koje pomažu u vođenju. Rebecca Caplehorn predvodi nogometne operacije u Tottenhamu i sjedi u upravnom odboru.

Zapazio ju je predsjednik Spursa Daniel Levy nakon što je pet godina radila kao direktor financija u Queens Park Rangersu. Ima diplomu iz sportske znanosti i matematike te je odgovorna za mnoge svakodnevne operacije kluba.

Darcie Glazer Kassewitz, kći bivšeg vlasnika Manchester Uniteda Malcolma Glazera, i sada je u upravnom odboru kluba. Tamo je uz svoje petero braće Avrama, Joela, Bryana, Eda i Kevina, koji su svi postali dioničari nakon smrti Malcolma 2014. godine. Rijetko je na Old Traffordu, aktivnija je u Zakladi obitelj Glazer, čiji je predsjednik, ali i u NFL momčadi Tampa Bay Buccaneers, čiji je suvlasnik.

Susan Whelan (57) je izvršna direktorica Leicester Cityja, a u upravnom odboru je prvi put imenovana 2010. godine.

Michelle Walder (44) jedina je žena koja vodi Brighton i Hove Albiona. Postala je direktorica kluba u srpnju 2016. godine, a radila je i kao predsjednica podružnice ženskog nogometa u Brightonu.

U cijeloj priči o ženama u nogometu na Otoku treba spomenuti i vlasnicu Heartsa Ann Budge (72). Ona je među prvima krenula u rezanje plaća nogometašima tijekom pandemije koronavirusa.

Ni Hrvatska ne zaostaje jer Dinamo na mjestu predsjednika kluba po prvi puta ima ženu – Vlatku Peras (43). Ona je prije toga bila članica uprave kluba, a u klubu je zaposlena od 1998. godine. Po zanimanju je magistra inženjerka zračnog prometa.

No, nisu žene samo u nogometu. Primjerice u američkom nogometu je Denise DeBartolo York (70) koje je vlasnica San Francisco 49ersa. U taj svijet ušla je preko svog oca, Edwarda DeBartola, koji je kupio i 49ers i Pittsburgh Penguinse. Bila je vlasnica Penguinsa više od desetljeća, a s njima je slavila Stanleyjev Cup 1991. godine. San Francisco je preuzela od svog brata Edwarda Jr. 2000. godine. Njezin sin Jed izvršni je direktor momčadi.

Gail Milller (76) vlasnica je NBA momčadi Utah Jazz u kojoj igra hrvatski reprezentativac Bojan Bogdanović. Momčad je naslijedila od svog muža Larryja nakon njegove smrti 2009. godine. Larry Miller bio je vlasnik Jazza od 1986.

Martha Firestone Ford (94) vlasnica je Detroit Lionsa momčadi američkog nogometa. Klub je naslijedila od supruga Williama koji je umro 2014. godine.

Nasljedstva i bogatstvo ovih dama procjenjuju se na milijune dolara. No, nisu one jedine žena u sportu i na važnim funkcijama... Ima ih još, trebalo bi ih, a i bit će ih još više. Tko zna, možda će za koji dan neka žena sjesti i na mjesto izbornika neke muške reprezentacije?! Pa cilju stvar pomaknuti još jednu stepenicu više.