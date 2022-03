Željko Babić vraća se u Hrvatsku, po prvi put će voditi žensku momčad

Željko Babić, nekadašnji izbornik rukometaša Hrvatske s kojima je osvojio broncu na Europskom prvenstvu 2016. godine u Poljskoj, vraća se u hrvatski rukomet I to ne na klupu nekog muškog, već ženskog kluba.

Naime, sljedeće sezone vodit će rukometašice Podravka Vegete. To će biti prvi put u njegovoj karijeri da e susreće sa ženskim rukometom. Babić je u Hrvatskoj radio u Akademiji Balić-Metličić, Zagrebu i Splitu. Bio je pomoćni trener Slavku Goluži od 2010. do 2013. godine, a od 2015. do 2017. samostalno je vodio hrvatsku mušku reprezentaciju.

Od klubova u inozemstvu bio je trener Krškog, Meškova, Gorenja, a trenutno je trener Pelistera.