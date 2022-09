Želite bodriti Hrvatsku u Kataru? Za noćenje u ovim kontejnerima traži se čak 200 eura!

Mnogo se posebnih i čudnih stvari događa posljednjih godina, a jedna takva čeka nas i na kraju ove 2022. Naime, egzotična, malena i daleka zemlja Katar bit će domaćin Svjetskog nogometnog prvenstva, i to u studenom i prosincu.

Država je to od 11.571 km² koja se nada da će za vrijeme SP-a privući 1,2 milijuna posjetitelja.

Igrat će se na osam stadiona, klimatiziranih i modernih, u pet gradova: Lusailu, Al Khoru, Dohi, Al Rayyanu i Al Wakri. Zanimljivo, najveća udaljenost između dva stadiona je svega 70 kilometara.

Accommodation is a real concern. Fan ‘cabins’ still very much under construction at the site I saw. A vast, soulless complex only half built, with row upon on row of these constructions. Unclear what food facilities. Private contractors building them pic.twitter.com/pyLVgLKsIO