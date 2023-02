Zekić: Subjektivan sam jer mi je Sergej prijatelj, Jakirović: Rezove u momčadi nisam radio na prvu

Rijeka u subotu u sklopu 23. kola SuperSport HNL-a od 18.10 sati dočekuje Slaven Belupo. Utakmica je to klubova sa sredine tablice. Momčad iz Koprivnice je peta, Riječani šesti, a dijeli ih samo bod. Utakmicu je najavio Zoran Zekić:

- Momčad Rijeke se promijenila, Jakirović radi sjajan posao, ima nekoliko pobjeda. Bit će to zahtjevna utakmica, mi smo u zahtjevnom trenutku, nismo već dugo pobijedili. Mogu biti zadovoljan igrom, ali ne rezultatom. No, dobro radimo.

Osvrnuo se strateg farmaceuta i na činjenicu da ima puno kartoniranih igrača.

- Nije gruba igra, nismo po tome prepoznatljivi. Baš čudna situacija. U prvih pet kola proljetnog dijela moja momčad je dobila 19 kartona, protivnici pet. Tako je, kako je.

Rijeka je u sjajnom naletu, nanizala je nekoliko pobjeda.

- Možda sam subjektivan jer trener Rijeke i ja smo prijatelji, bili smo suigrači, no on je stabilan, voli disciplinu, znao sam da će uvesti red u Rijeci. Po snazi, kvaliteti, tradiciji, navijačima, Rijeka je sila. Od toga se ne može pobjeći. Atmosfera na Rujevici će biti sjajna, imat će veliku podršku, nadam se da će i moji igrači to shvatiti kao motivaciju. Ovo je dio sezone gdje se lomi i u prvenstvu i Kupu, imam jedno 20 igrača u rosteru koji su bitni i potrebni i nadam se da su glavama u tome - zaključio je Zekić čija momčad ne zna za pobjedu posljednjih osam prvenstvenih kola. Zadnja pobjeda bila im je 2:1, 23. listopada prošle godine baš protiv Rijeke.

Sergej Jakirović ovako razmišlja pred susret sa starim prijateljem:

- Dolazi nam momčad koja je jesen provela na četvrtom mjestu i igrala jako dobro. Oni su sad više u krizi rezultata nego igre jer u igri su dobri i stabilni, što su jasno potvrdili protiv Osijeka i Dinama. Čvrsti, disciplinirani i s jako brzim napadačima. Pobijedili su nas oba puta ove sezone, ali mi želimo dobro odigrati i pobijediti - rekao je Jakirović pa dodao:

- Zekić i ja smo dugogodišnji prijatelji. Igrali smo skupa u Kamen Ingradu i Lučkom. Jako se dugo znamo. Počeli smo s istih razina. On Maksimir pa Šerif i onda vrhunski posao u Osijeku. Sjajan trener koji izvlači maksimum iz svojih igrača, a to se vidi i sad u Slavenu.

Jakirović je preporodio Rijeku, digao je sa začelja tablice i napravio čistku u svlačionici. Riješio se nekih velikih igračkih imena poput Alena Halilovića.

- Teško je bilo donijeti te odluke. A ja nisam rezao na prvu. Najprije smo svima dali mjesec i pol dana. To je valjda dovoljno vremena da se netko pokaže ili ne. Nemam ja ništa protiv nikoga, nego gledam samo, jedino i isključivo teren. Učinak na terenu i učinak u funkciji cijele momčadi.