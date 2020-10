Zbog podrške Trumpu prvaka svijeta izbacili iz svoje ekipe

Juniorskog svjetskog biciklističkog prvaka Amerikanca Quinna Simmonsa njegova ekipa Trek-Segafredo suspendirala je zbog postavljanja nepriličnih komentara podrške američkom predsjedniku Donaldu Trumpu na Twitteru.

"Nažalost, naš vozač je davao izjave na internetu koje smatramo neugodnim i štetnim za našu momčad, profesionalni biciklizam, njegove navijače i pozitivnu budućnost za koju se nadamo da će pomoći u stvaranju ovog sporta", obrazloženje je suspenzije ekipe Trek Segafredo.

Simmons (19) je na Twitteru postavio sporan komentar reagiravši na objavu jedne nizozemske novinarke koja je bila protiv Trumpa, a pritom je objavio komentar koji se može smatrati rasističkim. Dotična novinarka je kasnije obrisala svoju objavu i navela kako se osjeća grozno što je sve rezultiralo suspenzijom talentiranog sportaša.

Simmons je svjetskim juniorskim prvakom postao 2019. godine.