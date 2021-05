Žapci bez municije i goriva! Jug je u takvoj situaciji tri koplja ispred

Jug je u finalu doigravanja pobijedio Mladost i u Zagrebu s 10:8, pa se našao na korak od osvajanja 17. naslova hrvatskog prvaka. Treću pobjedu jugaši će tražiti sljedeće srijede u svom Gružu. Pa, iako Jugov trener Vjekoslav Kobešćak mudro kaže “daleko smo još od naslova”, viđeno na prvim dvjema utakmicama sugerira da su Dubrovčani u velikoj prednosti te da Zagrepčani nemaju “ni goriva ni municije” za vraćanje naslova na Savu.

- Mislim da smo pokazali bolje izdanje nego u Dubrovniku. Posebice u prvom poluvremenu kad smo bili ravnopravan suparnik. No, primili smo nekoliko jeftinih golova i napravili par tehničkih pogrešaka u napadu i to je na kraju presudilo. Idemo dalje, karakterni i ponosni što nam je i obaveza te ćemo sve napraviti da ukoliko je moguće preokrenemo seriju - kaže trener Mladosti Zoran Bajić.

No, koliko god Bajić pozivao svoje igrače na zajedništvo, angažiranost i borbenost, te njegove riječi ostaju prazne, nemaju ni odjeka ni odgovora. Što je možda i logično, ako se zna da igrači već razmišljaju o traženju nove sredine. Klub sa Save očito sljedeće sezone ne može pratiti visinu transfera koju je isfinancirao ove, pa je više od pola igrača i to onih najvažnijih, reprezentativaca, najavilo odlazak. Nismo željeli pisati prijašnjih dana o tome da nas ne optuže da “podrivamo ozračje”, ali čini se da se to ne može zatajiti, dapače upravo u toj situaciji nalazimo uzroke ovako loših igara i rezultata mladostaša u finalnom nizu s jugašima. A kuloari govore da Harkov i Bukić gotovo sigurno odlaze iz kluba, za njih je zagrizao splitski Jadran (ali imaju i ponude iz inozemstva). Radu bi u 40. godini završio profesionalnu karijeru.

Bušlje bi se vratio u Olympiakos, a Josip Vrlić ima ozbiljnu ponudu Radničkog iz Kragujevca (u kojem je već igrao). Za Bušlju je kao i za Miloša zainteresiran i Jug... Ako se to dogodi, a očito hoće, Mladost će opet početi iz početka, bez onog potrebnog kontinuiteta koji je potreban za vrhunske rezultate. Ali ni to nije čudno kad je situacija takva da se ne zna tko u Mladosti zapravo donosi ključne poteze. Predsjednica kluba Ana Stojić Deban, prva žena Holdinga, to sigurno nije, kao ni direktor kluba Milorad Damjanić, e sad kako po hodnicima kluba u ovo doba pandemije pronaći sive eminencije...

Žapci su, čini se, ostali bez energije, i momčadske i klupske, a bez nje se ne mogu uspješno nositi s jugašima koji su uvijek tri koplja ispred kad je (kadrovsko) planiranje u pitanju.

Klupska je uprava (tko god to bio) napravila Bajiću isto ono što su napravili i Bonačiću 2009. kad su ga smijenili i prije završnog turnira Kupa prvaka u Rijeci. Bonačićev nasljednik, Kotoranin Emil Nikolić, znao se još za trajanja Final Foura na Kantridi. Bonačiću nije bilo lako voditi momčad znajući da je već bivši.

Sada nisu smijenili Bajića, ali su igrači shvatili da su - bivši.