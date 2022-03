Zagrepčanka je direktorica utrka u Pekingu: 'Strahovala sam uoči dolaska u Kinu'

Nakon sedam dana skijaških natjecanja na Zimskim paraolimpijskim igrama u Pekingu, direktorica utrka Svjetskog para alpskog skijanja (WPAS) Zagrepčanka Anja Škutelj Svetić napokon može odahnuti.

"Ova sezona je za nas bila užasno duga i naporna. Godina u kojoj je bilo Svjetsko prvenstvo u Norveškoj, pa Paraolimpijske igre u Pekingu. Puno je to pritiska, puno posla. Trenutačno sanjam svoj krevet doma. Kada se vratim prvo ću se dobro naspavati," kazala je sa smiješkom.

Škutelj Svetić već četiri godine obnaša iznimno odgovornu funkciju "WPAS race director".

"Počela sam raditi 2013. kao tehnički delegat, a kao tehnički delegat sam sudjelovala i na Zimskim paraolimpijskim igrama u Sočiju 2014. i Pjongčangu 2018. godine. Nakon toga sam aplicirala za direktora utrka i evo već su prošle četiri godine. Bio je to dug put, ali isplatilo se," kazala je s ponosom.

"Ponosna sam i na posao koji smo svi zajedno napravili s natjecateljima i trenerima, što mi pruža veliko zadovoljstvo."

Priznala je kako je strahovala uoči dolaska u Peking jer Kina do sada nikada nije organizirala zimske igre.

"Nismo znali kako će sve funkcionirati jer u Kini nikada nisu radili zimske Igre. Međutim, moram priznati da sve ide super. Naravno, bilo je teško na početku dok nismo sve pokrenuli. Za mene je bilo mnogo posla, no uspjeli smo," kazala je dodavši: "Na ovom smo projektu radili intenzivno četiri godine. Moram priznati nije bilo lagano, uložili smo mnogo energije, ali kao što vidite dogodilo se."

Njezina pozicija donosi mnogo odgovornosti jer je ovo ipak para sport i mora biti dodatno oprezna. Od provjera staza, snijega, kontakta s organizatorima, do svih detalja koji su bitni kako skijaši imali najbolje moguće uvjete.

"Dosta razgovaram sa svojim sportašima, volim čuti njihovo mišljenje, jesu li zadovoljni ili nisu, kakve imaju želje. Pričam puno, volim od njih čuti i napraviti da su oni zadovoljni."

Otkrila je i koju skijašku disciplinu najviše voli, ali i onu koja joj donosi najveći stres.

"Obožavam spust, to je izazov svima. To je i moj najveći stres, nikada ne spavam prije brzih disciplina. Ali, to je i najveće zadovoljstvo gledati njih kako voze spust i nivo na koji su došli. Stvarno svaka im čast,"

S obzirom da su natjecateljske zone Yanqing i Zhangjiakou smještene u nekim od najsušnijih dijelova Kine, Igre u Pekingu gotovo su u potpunosti ovisile o umjetnom snijegu. Međutim, stvaranje snijega nije novi koncept na velikim natjecanjima. Prije četiri godine na OI i POI u Pjongčangu oko 90 posto snijega korištenog na alpskom skijalištu bio je umjetan. Razlika je tek u njegovoj teksturi.

Zanimljivo, domaćini su nakon tri godine eksperimenata na različitim skijalištima, uključujući i ono u Yanqingu, razvili tehnologiju proizvodnje snijega koja je prikladna kineskoj klimi. Predsjednik Odbora za alpsko skijanje Međunarodne skijaške federacije (FIS) Bernhard Russi rekao je početkom veljače kako je snijeg u Nacionalnom centru za alpsko skijanje Yanqing "apsolutno savršen i ne može biti bolji.

"Snijeg je drugačiji jer je umjetan. Dosta je agresivna, drugačiji je nego u Europi," kazala je Škutelj Svetić koju nakon uspješno obavljenog posla čeka povratak kući.