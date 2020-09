Zagrepčanin se vratio iz Katara: Od zarade sam uspio kupiti nekretnine u Zagrebu

Janko Kević (34) jedan je od najiskusnijih igrača Nexea iz Našica. Rukometnu karijeru počeo je u Medveščaku gdje je prošao sve mlađe selekcije. Imao je 18 godina kada je pokucao na vrata seniorske momčadi...

– Nažalost nisam nikad dobio priliku. Te godine u klub je ušao sponzor Agram i došli su Čupić, Sulić, Kopljar, Buntić... Nije bilo teorije da dobijem ni sekundu. Morao sam potražiti sreću negdje druge i otišao sam u Našice, u Drugu ligu. U Nexe je za trenera došao Robert Papić i cilj je bio ostvariti plasman u Prvu ligu. U to vrijeme Druga liga bila je izuzetno jaka. Na kraju smo uspjeli. Mislio sam u Nexeu ostati godinu-dvije, a ostao sam osam godina. Zatim sam 2012. potpisao za Sisak. No ondje se nisam puno zadržao jer sam zajedno s Tomićem otišao u Katar. Igrao sam tamo četiri godine za dva kluba, Al Sadd i El Jaish – kaže Janko.

Mogao sam igrati za Katar

U Kataru se ne ostaje dugo jer tamo vlasnici klubova, šeici, mijenjaju brzo trenere i igrače.

– Tko zna što bi bilo da odmah prve godine nisam s klubom osvojio Emirat kup, a to je njima najvažnije natjecanje. Tomić i ja postali smo za njih top-igrači i nismo se morali bojati otkaza.

Četiri godine u Dohi, nije li malo dosadilo?

– Istina, grad upoznaš u mjesec dana tako da sam znao svaku ulicu tamo. U početku mi je bilo teško, sve me živciralo, a poslije se čovjek navikne na njihov stil života – kaže nam Kević.

Žali što nije prihvatio poziv da igra za katarsku reprezentaciju.

– Prvo su me zvali da igram za njihovu reprezentaciju u rukometu na pijesku. To mi se nije dalo. Taj rukomet na pijesku u Hrvatskoj sam igrao iz hobija. Imao me Rivera u nekim planovima, ali me to odbijanje rukometa na pijesku očigledno koštalo poziva u reprezentaciju koja je 2015. osvojila svjetsko srebro – rekao je Kević.

Dobro, nije da se za četiri godine u Kataru nije ništa zaradilo?

– Zaradilo se. Ne mogu reći. Uložio sam novac u kupnju nekretnina u Zagrebu – istaknuo je.

Nakon Katara odlazi u poljsku Wisłu, kratko se vratio u Katar pa u Dubravu.

Sanjam još reprezentaciju

Iz Dubrave odlazi u Tursku, u Göztepe.

– Ondje je sve bilo divno i krasno. Dok nas druge sezone nije napustio glavni sponzor. Odjednom je sve postalo noćna mora i potražio sam sreću u rumunjskoj Constanzi – naglasio je.

Igrajući za Constanzu, izabran je u najbolju momčad EHF kupa.

– Nakon osam godina ponovno san se vratio u Našice. Grad se nije promijenio, tek ljudi. Svi su malo ostarjeli. – kaže Janko.

Igrao je u reprezentaciji Hrvatske od najmlađih dana, ali nikad za seniore.

– Ako je Čutura u 37. godini mogao debitirati za Srbiju, onda još uvijek imam vremena, ha-ha! – našalio se Kević.