Zabrane li mu braniti, bogatstvo će nastaviti gomilati u građevini

Izašavši iz bolnice CUF u Portu u kojoj je boravio šest dana zbog infarkta miokarda, odnosno srčanog udara, Iker Casillas je obznanio da zasad ne zna kako će se bolest odraziti na njegovu sportsku karijeru. Međutim, odluku će umjesto njega vjerojatno donijeti liječnici.

– Osjećam se mnogo bolje. Sad ću morati mirovati nekoliko tjedana ili čak nekoliko mjeseci. Ne znam što donosi budućnost, no važno je da sam otpušten iz bolnice – izjavio je.

Medicinski izvori kojima se obratio El Pais tvrde da će Portov vratar najranije u rujnu biti podvrgnut pregledima koji će utvrditi stanje njegova srca i ocijeniti izglede za obnovu karijere.

– Ključ za oporavak pacijenta s infarktom miokarda brzo je i djelotvorno liječenje – rekao je agenciji EFE José Luis Zamorano, šef kardiologije u madridskoj bolnici Ramón y Cajal de Madrid. Stručnjak je objasnio da do srčanog udara dolazi kad se poremeti krvotok srca pa dio vitalnog organa ostaje bez kisika.

Položaj je bio narušen

– Ako je liječenje brzo i efikasno, pacijent može nastaviti voditi normalan život i doživjeti starost, uz redovne kontrole.

Casillas je pravovremeno podvrgnut tretmanu kojim mu je arterija odčepljena i protok krvi do srca ponovno uspostavljen. Time je akutni problem saniran, no sad se otvara pitanje prevencije moguće reprize infarkta, a time i nastavka njegove karijere. Svjetski i dvostruki europski prvak sa Španjolskom 20. svibnja napunit će 38 godina pa se njegovo sportsko umirovljenje čini logičnim iako je prije bolesti imao druge planove.

– Vratari su dugovječni. Kad bih uzmogao igrati još četiri ili pet godina, bio bih zahvalan.

>> Trebaju li očevi, baš kao Zidane, gurati sinove u prvu momčad?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dao je naslutiti da se poslije tog razdoblja kani baciti u trenerske vrtloge i to ne samo kao trener vratara, kao što često biva s igračima na njegovoj poziciji.

– Imao sam sreće doživjeti mnogo toga (kao nogometaš, op. a.) i bilo bi dobro da to mogu prenijeti svima u momčadi. Bih li trenirao Real? To je vrlo komplicirano. Još želim biti igrač, ali razgovarajmo opet za deset godina.

Zar i Real dolazi u obzir? Čuvar mreže u jednom TV gostovanju priznao je da je 2015. bio pravi trenutak da se preseli u Porto.

– Moj je položaj u Madridu već bio narušen. Kad je došao Ancelotti, osvojili smo Ligu prvaka i Kraljev kup, ali nisam se više osjećao dobro. Došlo je do toga da dio ljudi (u klubu) jedva čeka moju pogrešku da me napadne. Shvatio sam da mi se to više ne isplati trpjeti.

Unatoč neželjenom preranom odlasku iz voljenog kluba, Iker ne isključuje povratak u nekoj ulozi različitoj od igračke.

>> Kakav luksuz! Zavirite u unutrašnjost privatnog zrakoplova Cristiana Ronaldo

– Jasno je da je moja sportska karijera povezana s Realom. Nemam nikakvih otvorenih računa. U onom trenutku bio sam svjestan da moram napustiti taj brod.

Odluči li se okončati karijeru, neće se dosađivati. Iker Casillas već dugo nije samo nogometaš nego i poslovni čovjek – što samostalno, što u tandemu s tri godine mlađom suprugom Sarom Carbonero, s kojom ima sinove Martína i Lucasa.

Ovaj je par uložio dio svojih izdašnih prihoda u široku mrežu poduzeća s poslovima u rasponu od nekretnina preko linije odjeće do marketinga. Prema internetskom magazinu Elespanol.com, njihova poduzeća zbirno vrijede 16 milijuna eura.

Šest kompanija

Glavno Ikerovo poduzeće je Ikerca koje upravlja njegovim ulaganjima u nekretnine. Osnovao je to poduzeće još 2000., kad je tek debitirao u Primeri i kao golem talent munjevito se probio u prvi sastav.

>> Pogledajte vrijednost hrvatskih reprezentativaca

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon dugog razdoblja pozitivnog poslovanja zadnjih je godina Ikerca pretrpjela gubitke, no ni blizu iznosa od kojeg bi Ikera zasvrbjelo uho, kamoli zaboljela glava: minus od 225.000 eura nije puno u odnosu na 12 milijuna eura kapitala poduzeća.

Drugo Casillasovo poduzeće je Casillas World putem kojeg upravlja markom odjeće 1K i zakladom čiji je cilj poboljšanje života prikraćenim skupinama u Španjolskoj, osobito mladima.

Elespanol.com iznosi da je poduzeće osnovano 2015. brzo ušlo u pozitivu, a zadnji službeni podaci iz 2016. pokazuju prihod od 2,5 milijuna eura. Dvije manje kompanije, Casillas Fútbol&Marketing 2011 i Ikerfer 1981 S.L. posvećene su njegovim marketinškim operacijama, odnosno prodajom prava na Ikerov lik i ime, ali ostvaruju minimalan promet otkad je vratar 2015. prešao u Portugal.

Raskošna TV zvijezda Sara Carbonero, koja je u braku s Ikerom od ožujka 2016. godine, također se ističe poslovnim duhom. Zanimljivo, zakoračila je u poduzetništvo 2010., iste godine kad je započela ljubavnu vezu s Casillasom. Ime njezina prvog poduzeća je Recuerdos de Sudáfrica (Sjećanja na Južnu Afriku), što daje naslutiti da se popularni par zbližio tijekom natjecanja na kojemu je Španjolska ustoličena kao svjetski prvak.

Njeno drugo poduzeće Slow Love, osnovano 2015., prodaje Sarinu marku odjeće. Oba projekta posluju uspješno, ali s manjim kapitalom od Ikerova, koji je postao multimilijunaš u 16 sezona kao Realov profesionalac.

Doima se izvjesnim da će se ovaj sportsko-estradni bračni drugovi nastaviti podupirati privatno i poslovno, uvećavajući svoje ionako impresivno bogatstvo.

>> Pogledajte što voze hrvatski reprezentativci