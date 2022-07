Za lošu igru Dinama više su krivi igrači nego Čačić: Ovo su četiri stvari zašto momčad ne izgleda dobro

Dinamo je obavio primarni zadatak, 1:0 pobjedom nad Shkupijem u Skoplju ušao je u treće pretkolo Lige prvaka, time je izborio europsku jesen jer čak ako više i ne prođe ni jednu kvalifikacijsku stubu, igrat će u skupini Konferencijske lige. No, Dinamo ni u Zagrebu ni u Skoplju protiv makedonske momčadi nije igrao dobro.



I dok smo zamjerali treneru Čačiću što je u prvoj utakmici mijenjao sustav i "kemijao", sad mu se to ne može zamjeriti. Samo Ljubičić nije igrao na svojoj poziciji, ali kao lijevi bek je u prethodnim utakmicama bio jako dobar i defenzivno je bio bolji od Bočkaja. Do jučer. Čačiću se možda može zamjeriti da psihički nije dobro pripremio momčad. Naravno, sad će se mnogi pitati zašto nije igrao Drmić koji se iskazao kao strijelac. No, za tako lošu utakmicu u Skoplju više su krivi igrači nego trener. Bili su na svojim pozicijama, kvalitetniji su od Shkupija i višestruko skuplji, ali to nisu pokazali. Igrom kao u dosadašnjem dijelu sezone neće daleko dogurati i ne treba upirati prstom samo u Čačića, nego i u igrače.