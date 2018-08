Za logo na dresu 400 milijuna!

Prva sezona engleske Premijerne lige, kolovoz 1992. godine. Samo 13 nogometaša izvan Ujedinjenog Kraljevstva i Irske igralo je u ligi, a ni u jednom od 22 kluba nije bilo stranih menadžera ni trenera. Čak i logotipi na prednjoj strani dresa odavali su osjećaj domaće lige. Glavni sponzor tadašnjeg premijerligaša Peterborougha bio je Draper Tools, obiteljska tvrtka koja je proizvodila ručne alate. Jedan klub, Wimbledon, nije ni imao sponzora na dresu.

Velika isplativost

Prošlo je 26 godina od tada, a neki klubovi poput Cityja, Arsenala i ManUtd-a za logo na dresu dobivaju i ugovore od 400 milijuna funti. I to samo za glavni logo na prsima, a zarađuju još i za logo na poleđini dresa ta na rukavu.

U sezoni 1992./1993., sa svega 60 utakmica u TV prijenosu tijekom jedne sezone te manje od dva milijuna pretplatnika Sky Sportsa, velikim kompanijama Premiership nije bio zanimljiv.

No danas, kada se godišnje uživo prenosi 168 prvenstvenih utakmica , i to u čak 212 zemalja svijeta, velike kompanije bore se koja će završiti na dresu. A promjene sponzora na dresovima pokazuju ne samo kako je išla transformacija lige, već i kako su se događale promjene u svjetskom gospodarstvu. Početak Premier lige podudarao se s ekspanzijom elektronike. Tako je te prve sezone čak osam sponzora na dresovima bilo iz elektroničke branše, a dvije godine, u sezoni 1994./1995., taj se broj popeo na 10. Slavni Commodore International u prvoj je sezoni Premiershipa sponzorirao Chelsea, a Tulip Computers bio je na majici Crystal Palacea. Obje tvrtke ubrzo su propale.

Elektronička, odnosno kompjutorska kompanija Sega godinama je bila sponzor Arsenala. Topnike je pak nekoliko godina sponzorirao i elektronički div JVC.

Tvrtke povezane s elektronikom vladale su do početka 2000-ih, a onda su primat preuzele telekomunikacijske i medijske tvrtke.

A baš u to vrijeme krenuo je stidljivi uspon kladionica. Godine 2002. Betfair je postao prva tvrtka za kockanje koja je sponzorirala momčad Premier lige kada su potpisali ugovor s Fulhamom. Kladionice na košuljama postaju sveprisutne: osam od 20 klubova sada sponzoriraju kockarske tvrtke.

Za kladionice koje žele da ih ljudi koriste za klađenje na igru nema ništa bolje nego biti dio igre. Nedavna studija pokazala je da se logotipovi tvrtki za kockanje pojavljuju i do 250 puta na zaslonu tijekom jedne utakmice od 90 minuta! Kladionice se zato sve više ohrabruju sponzorirati klubove, što je i logično s obzirom na podatak da Britanci godišnje gube 14 milijardi funti kladeći se na sportske događaje. Od 20 današnjih premijerligaša, čak osam na dresu nosi logo neke kladionice – Bournemouth, Burnley, C. Palace, Fulham, Newcastle, West Ham, Wolverhampton i Everton. Klubovi itekako zarađuju, no posljedica zakona kojim se dopustio ulazak kladionica u Premiership povećanje je problema povezanih s kockanjem u Britaniji. U Velikoj Britaniji sada je službeno 430.000 kockarskih ovisnika, a 2012. ih je bilo 280.000. Dobrotvorna udruga “Gamble Aware” trenutačno provodi studiju o tome koliko je za to povećanje kriv ulazak kladionica u nogomet, a pogotovo im je sporno što je na utakmicama Premijerne lige puno maloljetnika. Zanimljivo, sve do lani na dresovima je bilo dopušteno reklamirati i tvrtke koje proizvode alkohol, no od ove sezone to je zabranjeno. U sezoni 1994./1995. čak pet klubova na prvoj strani dresa imalo je alkoholne tvrtke.

Liverpool je iznimka

Dok su početkom 90-ih na dresovima najboljih engleskih klubova prevladavale domaće kompanije, sada ih više gotovo i nema. Na dresovima tri najbolja londonska kluba redom su azijske megakompanije. Tako Chelsea nosi logo japanskog diva Yokohame (proizvođač guma), Tottenhamov glavni sponzor je azijska financijska grupacija AIA, dok je na dresu Arsenala već godinama najveća azijska aviokompanija Fly Emirates. Još jedna velika azijska aviokompanija, Etihad, sponzor je Manchester Ciytja, s kojim je potpisala ugovor na 10 godina vrijedan 400 milijuna funti.

Liverpool jedini od engleskih velikana na dresu ima englesku kompaniju, banku Standard Chartered, no i ta grupacija najviše radi na azijskom tržištu.

Na dresu Manchester Uniteda je pak američki automobilistički div Chevrolet, što je i razumljivo s obzirom na to da su Amerikanci vlasnici Manchestera.

