Warriorsi izbacili Jokića nakon drame u završnici, Bucksi bez problema s Bullsima

Košarkaši Golden State Warriorsa i Milwaukee Bucksa pobjedama pred svojim navijačima u petim utakmicama serija protiv Denvera, odnosno Chicaga, izborili su plasman u konferencijska polufinala doigravanja za prvaka NBA lige.

U San Franciscu su gosti dugo prijetili, u trećoj četvrtini imali i deset koševa prednosti, ali kad su Warriorsi početkom posljednje dionice sustigli, a potom i prestigli Nuggetse, više im nisu dopustili da se vrate u vodstvo i na kraju su slavili 102:98.

No, i ova je utakmica odlučena u tijesnoj i napetoj završnici, kao i prethodne dvije odigrane u Denveru, ponajviše zahvaljujući Nikoli Jokiću, koji je držao Nuggetse u igri do posljednje minute. Završio je utakmicu sa 30 koševa, 19 skokova i osam asistencija, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu nad Warriorsima, jer je u prijelomnim trenucima dvoboja loptu u svoje ruke uzeo domaći kapetan Stephen Curry koji je prvi put u ovoj seriji bio u početnoj petorci.

Foto: Cary Edmondson/REUTERS Apr 27, 2022; San Francisco, California, USA; Golden State Warriors forward Jonathan Kuminga (00) pump fakes the ball next to Denver Nuggets center Nikola Jokic (15) in the second quarter during game five of the first round for the 2022 NBA playoffs at Chase Center. Mandatory Credit: Cary Edmondson-USA TODAY Sports Photo: Cary Edmondson/REUTERS

Tri i pol minute prije kraja ubacio je svoje prve koševe iz igre u zadnjoj četvrtini i donio Warriorsima prednost od 90:86. Odgovorio je Jokić s dva uzastopna koša u minuti i izjednačio na 90:90. Sljedeća minuta je bila Curryjeva. Prvo je asistirao Garryju Paytonu II. za polaganje, a potom i sam položio za 94:90. Jokić je završio sljedeća dva napada Denvera i u posljednje 53 sekunde domaći su ušli s vodstvom 97:94 i posjedom lopte. Još jednim polaganjem pola minute prije kraja Curry je odveo Warriorse na +5 (99:94) i signalizirao da može na spavanje. Posao je dovršio s još tri od četiri pogođena slobodna bacanja za okruglih 30 poena za koje je potrošio 22 šuta, a pogodio pet trica iz 11 pokušaja. Dodao je po pet asistencija i skokova te dvije ukradene lopte.

Iako je Denver nadskakao Warriorse (50-37) iz konačne statistike strši učinkovitost jedne i druge momčadi u pokušajima za tricu - domaći su ih pogodili 13 iz 31 šuta, a gosti samo šest iz 29.

Warriorsi su dobili 15 koševa i devet skokova od Klaya Thompsona, ali i pomalo neočekivanih 15 poena uz šut 6/8, za tricu 3/4, od Garryja Paytona II. Andrew Wiggins je dodao 12, a Draymond Green 11 koševa.

Uz Jokića je najefikasniji kod Nuggetsa bio DeMarcus Cousins s 19 poena. Aaron Gordon je ubacio 15, a Will Barton i Monte Morris po 14 koševa.

Golden State Warriorsi u konferencijskom polufinalu čekaju pobjednika dvoboja Memphis Grizzliesa i Minnesota Timberwolvesa koji će u noći sa četvrtka na petak u Minneapolisu odigrati šestu utakmicu serije. Memphis vodi 3-2 i još mu jedna pobjeda nedostaje za plasman u drugi krug.

Foto: Jeff Hanisch/REUTERS Apr 27, 2022; Milwaukee, Wisconsin, USA; Chicago Bulls guard DeMar DeRozan (11) shoots during the third quarter against the Milwaukee Bucks during game five of the first round for the 2022 NBA playoffs at Fiserv Forum. Mandatory Credit: Jeff Hanisch-USA TODAY Sports Photo: Jeff Hanisch/REUTERS

Za razliku od dvoboja u San Franciscu, u Milwaukeeju nije bilo nikakve neizvjesnosti. Aktualni NBA prvaci su pred svojim navijačima svladali Chicago Bullse 116:100, ali je dvoboj odlučen već polovicom druge četvrtine kad su Bucksi došli do 29 koševa prednosti.

Giannis Antetokounmpo je uz 73,3 posto šuta postigao 33 koša uz devet skokova i tri asistencije predvodivši šestoricu domaćih košarkaša s dvoznamenkastim učinkom od kojih je iz uobičajene uloge iskočio Pat Connaughton ubacivši 20 poena uz šest pogođenih od devet ispucanih trica i time je nadoknadio izostanak ozlijeđenog Khrisa Middletona. Bobby Portis je spojio 14 koševa i 17 skokova, Grayson Allen je ubacio 13, a Brook Lopez 12 poena.

- Govorili smo mnogo ove sezone o dužini klupe i kvaliteti našeg sastava. Drugi igrači su dobili priliku i odigrali dobro. Naša obrana je očvrsnula i na to smo se oslanjali u ove tri utakmice. Imamo dubinu. Imamo dobru klapu - rekao je trener Bucksa Mike Budenholzer.

Kvaliteta domaće obrane ponajviše se ogledala u samo 11 koševa koje je u ovoj utakmici ubacio DeMar DeRozan, igrač koji je sa 41 poenom srušio Buckse u drugoj utakmici ove serije.

- To nam je bio plan - dovesti ga u situaciju da pred sobom ima mnogo igrača i natjerati ostale da nas pokušaju pobijediti - rekao je bek Milwaukeeja Wesley Matthews.

Ostali igrači Bullsa nisu bili dorasli tom zadatku. Patrick Williams je ubacio 23 koša, a Nikola Vučević je završio s 19 poena, 16 skokova i šest asistencija.

Milwaukee će u konferencijskom polufinalu imati okršaj s Boston Celticsima koji su u prvom krugu "pomeli" Brooklyn Netse i imaju prednost domaćeg terena. Prva utakmica te serije bit će odigrana u Bostonu u nedjelju, 1. svibnja, od 19 sati po srednjoeuropskom vremenu.