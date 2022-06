Wales slavi povijesni uspjeh: 'Ovo je nevjerojatno, ja sam u raju'

Tek drugi put u povijesti nogometna reprezentacija Walesa izborila je plasman na Svjetsko prvenstvo 2022. nakon što je u finalu europskog play-offa u Cardiffu pobijedila Ukrajinu sa 1-0.

Wales je do sada jedini put na smotri najboljih selekcija svijeta sudjelovao u Švedskoj 1958. godine doguravši do četvrtfinala.

Wales je tako postao posljednja, 13. europska reprezentacija koja je izvadila vizu za Katara gdje će igrati u skupini B s reprezentacijama Engleske, Irana i SAD-a.

Pitanje pobjednika razriješio je autogol Andrija Jarmolenka u 34. minuti. Gareth Bale je pucao iz slobodnog udarca, a napadač West Hama je s glavom skrenuo loptu u vlastitu mrežu.

No, junak susreta je bio domaći vratar Wayne Hennessey koji je radio čuda. Ukrajinci su tijekom susreta uputili 19 udaraca prema suparničkim vratima pri čemu devet u okvir, no Hennessey je bio sjajan. Bila je to sasvim sigurno jedna od najboljih predstava u karijeri 35-godišnje "jedinice" engleskog Burnleyja.

"Ovo je apsolutno nevjerojatno. Mislim da je to bila vjerojatno moja najbolja utakmica u velškom dresu i to u presudnom trenutku. Ali morate odati počast i Ukrajini koja je fantastična momčad. Ja sam u raju. Imamo dobru generaciju, mlade dečke i stožer koji je dao sve, svi su bili fantastični," kazao je Hennessey.

Oduševljenje plasmanom na Svjetsko prvenstvo nije skrivao niti Gareth Bale.

"Za to smo radili od prve utakmice. Ne znam što bih rekao, presretan sam što smo ovo ostvarili pred ovim nevjerojatnim navijačima. Nemoguće je opisati moje osjećaje u ovom trenutku. Bilo je teško, nisam puno igrao u posljednja četiri tjedna zbog leđa, samo sam želio doprinijeti koliko sam mogao i najvažnije je bilo proći i kvalificirati se za Svjetsko prvenstvo. Dao sve od sebe na terenu," dodao je krilni grač Real Madrida.

Ukrajinski izbornik Oleksandr Petrakov čestitao je Velšanima na velikom uspjehu.

"Čestitam im na pobjedi i želim sve najbolje na Svjetskom prvenstvu," poručio je ukrajinski strateg.

"Učinili smo sve što smo mogli. Želim reći da nam je žao što nismo zabili, ali ovo je sport. Nemam što prigovoriti niti jednom igraču," dodao je.

Ukrajinski branič Oleksander Zinčeko je žalio za propuštenim prilikama.

"Nažalost, danas nismo dobili rezultat koji smo željeli, žao mi je naših navijača. Dali smo sve danas na terenu, ali to je nogomet. Wales je odradio sjajan posao, Hennessey je bio igrač utakmice, imao je nekoliko nevjerojatnih obrana. Nismo zaslužili izgubiti danas, bilo je tako teško. Međutim, moramo nastaviti, puno raditi," kazao je branič Manchester Cityja.

Preostala su još dva prazna mjesta na Svjetskom prvenstvu, a sve će biti razriješeno nakon interkontinentalnih kvalifikacija.

U utorak, 7. lipnja u Al Rayyanu će finalnu utakmicu dodatnih kvalifikacija u Azijskoj konfederaciji igrati reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata i Australije. Pobjednik tog dvoboja će se 13. lipnja na istom stadionu protiv Perua boriti za mjesto u skupini D na završnom turniru, u koju su smještene izabrane vrste Francuske, Danske i Tunisa.

Dan kasnije, 14. lipnja u Al Rayyanu će se nogometaši Novog Zelanda i Kostarike boriti za posljednje mjesto na završnom turniru Svjetskog prvenstva 2022. kojem je domaćin Katar. Pobjednik tog dvoboja zauzet će mjesto u skupini E na završnom turniru zajedno s reprezentacijama Španjolske, Njemačke i Japana.