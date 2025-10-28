Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 210
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
Njemačka

Vušković opet najbolji! Nijemci oduševljeni: To je svjetska klasa...

DFB Cup - Second Round - 1. FC Heidenheim v Hamburg SV
Angelika Warmuth/REUTERS
Autor
Željko Janković
28.10.2025.
u 20:52

Luka Vušković bio je najbolji igrač utakmice drugog kola njemačkog kupa u kojem je njegov HSV slavio 1:0 protiv Heidenheima.

Luka Vušković bio je najbolji igrač utakmice drugog kola njemačkog kupa u kojem je njegov HSV slavio 1:0 protiv Heidenheima. Jedini pogodak postigao je Robert Glatzel s bijele točke u 83. minuti, a naš je mladi reprezentativac prema Sofascoreu bio daleko najbolje ocijenjeni igrač (8.0).

Njemački mediji prepuni su hvale za našeg talentiranog stopera, potencirajući njegov svjetski potencijal. Vušković je odigrao cijeli susret, a imao je sedam od devet osvojenih duela, dva ključna dodavanja, 93 posto točnih dodavanja, šest puta je otklonio opasnost, oduzeo pet lopti...

Sopić se javio za VL i komentirao vijest da postaje novi trener Osijeka: Evo što nam je rekao

Vušković je tako nastavio igrati u sjajnoj formi i opet oduševio. Nije čudo da o njemu europski nogometni krugovi pričaju kao o mladom stoperu s najvećim potencijalom. 

VEZANI ČLANCI: 

HSV je izborio osminu finala njemačkog Kupa, a protivnika će saznati nakon ždrijeba.

Ključne riječi
Njemačka HSV Luka Vušković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja