Vušković opet najbolji! Nijemci oduševljeni: To je svjetska klasa...

Luka Vušković bio je najbolji igrač utakmice drugog kola njemačkog kupa u kojem je njegov HSV slavio 1:0 protiv Heidenheima. Jedini pogodak postigao je Robert Glatzel s bijele točke u 83. minuti, a naš je mladi reprezentativac prema Sofascoreu bio daleko najbolje ocijenjeni igrač (8.0).

Njemački mediji prepuni su hvale za našeg talentiranog stopera, potencirajući njegov svjetski potencijal. Vušković je odigrao cijeli susret, a imao je sedam od devet osvojenih duela, dva ključna dodavanja, 93 posto točnih dodavanja, šest puta je otklonio opasnost, oduzeo pet lopti...

Vušković je tako nastavio igrati u sjajnoj formi i opet oduševio. Nije čudo da o njemu europski nogometni krugovi pričaju kao o mladom stoperu s najvećim potencijalom.

HSV je izborio osminu finala njemačkog Kupa, a protivnika će saznati nakon ždrijeba.