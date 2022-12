Vrijeme je da u našem sportu najbolji uz medalje počinju dobivati i novčane nagrade

Proteklog vikenda u portugalskom gradu Albufeiri hrvatska gimnastika dobila je novo veliko priznanje. Na 29. Kongresu Europske gimnastičke federacije naš veliki stručnjak Mario Vukoja imenovan je predsjednikom Tehničkog odbora muške sportske gimnastike (TO MSG) čime je postao i član Izvršnog odbora Europske federacije.

Ovo je samo jedna od niza velikih potvrda znanja i sposobnosti čovjeka koji trenutno obnaša dužnost dopredsjednika Hrvatskog gimnastičkog saveza, vrhovnog suca naše muške sportske gimnastike, koji je jedan od najboljih svjetskih sudaca (FIG Brevet 1), član Tehničkog odbora naše muške i ženske sportske gimnastike, član Nacionalnog vijeća za sport, član Safeguarding grupe Svjetske gimnastičke federacije (FIG)...

Od 2013. bio je član TO MSG Europske federacije, a od danas je i njezin predsjednik.

- Ovo je velika čast, ali i ogromna odgovornost. Cilj Tehničkog odbora je ojačati Europsku federaciju s ljudima koji mogu i žele voditi projekte kakve smo mi vodili.

Kandidirali smo Toma Thingvolda za dopredsjednika Europske federacije i mene i njega za predsjednika TO MSG. Ako Tom ne bi bio izabran za dopredsjednika, ja bih povukao kandidaturu i vratio se na dosadašnje mjesto dopredsjednika TO, a on bi bio predsjednik.

Međutim, na kraju se dogodilo sve kako smo i željeli i možemo krenuti u ispunjavanje ciljeva - gurnuti gimnastiku u smjeru digitalizacije, kvalitetnijeg marketinga, sportašima osigurati prave nagrade, sucima dolazak na natjecanja o trošku Europske federacije...

Radikalne promjene, ali ključne. Želimo da sve bude u telefonu, da se gimnastika proširi do svakog kluba u cijeloj Europi, jer u stvarnosti je klub nositelj svih akcija, a mi smo samo vrh sante leda - priča Vukoja.

Koje ga to odgovornosti čekaju na novom poslu?

- Prvo je organizacija Europskog prvenstva, najjačeg eventa u Europskoj federaciji koji donosi i najviše prihoda.

Naša želja je da promjenom organizacijske strukture, termina natjecanja i sustava natjecanja unaprijedimo gimnastiku i da prihodi budu barem tri puta veći, recimo do Igara u Los Angelesu.

Jedna od ideja je da se spojimo s bazičnim sportovima, atletikom i plivanjem i da s njima svake druge godine radimo zajedničko veliko europsko prvenstvo.

To se već pokazalo uspješnim. Koristili smo termin Prvenstvo bazičnih sportova, a sve u smislu da ojačamo marketing, pristup društvenim mrežama i TV pravima.

Što o ovome kažu sportaši? Gimnastika je nekako tradicionalno EP imala u proljeće, a SP na jesen. Nekima nije odgovaralo da EP bude u kolovozu kao ovoga ljeta u Münchenu.

- Nije bilo toliko negodovanja, mislim da će se sve riješiti ako od povećanih prihoda dio ide u nagradni fond. Time će svi problemi biti riješeni.

Treneri su bili jako zadovoljni načinom na koji je gimnastika bila prezentirana u Europi, ali i svijetu. Sportaši su bili zadovoljni na koji način se pratilo to EP u Münchenu i koliko je to bilo na televiziji.

Gimnastika je iskočila u prvi plan. To je bila pozitivna priča. Negativna priča bila je što su morali cijelo ljeto pripremati se, a ne učiti nove elemente, zato su nam oni u stvari dali odgovor - dajte nas vi malo motivirajte.

A nema većeg motiva, osim europske medalje koju i onako osvoje, da bude i financijski motiv.

Jedan od primarnih zadataka je da u što skorije vrijeme, vjerojatno 2024. godine, jer je ugovor za 2023. godinu već potpisan, da budu financijske nagrade za najbolje u Europi.

Hoće li možda i Europska federacija krenuti putem Svjetske federacije da se i za EP, kao po novome i za SP, mora kvalificirati kroz Svjetske kupove?

- Mislim da u ovom trenutku nema potrebe za kvalifikacijama. Za SP je već sada FIG-a u propitivanju i vrlo je izgledno da će u novi olimpijski ciklus i oni krenuti s novim dizajnom kvalifikacija, a ne ovim koji je sada.

Neki kontinenti smatraju da je nepravedan, nemaju sve države pristup SP-u... Osobno smatram da na SP trebaju ići najbolji, ali treba znati da je nešto više od 50 posto svih finala i medalja na SP-u i OI - iz Europe.

Dakle, Europa ne kaska za ostatkom svijeta, prvenstveno za SAD-om, Kinom i Japanom?

- Europa u višebojskom plasmanu ima smanjeni broj sportaša, dok Kina, Amerika i Japan to guraju kao prioritet. Iako, neki to smatraju minusom za Europu, neki ne.

Vukoja je od 2014. godine voditelj najvećeg Europskog gimnastičkog kampa koji se tijekom ljeta u organizaciji Europske federacije održava u Grčkoj. I ovdje svake godine radi velike pomake, a i sada ima nove ideje.

- Tamo sam 1994. prvi put bio kao trener, a 20 godina kasnije počeo sam kao voditelj kampa. Zamišljen je da se najbolji juniori Europe i njihovi treneri nađu na jednom mjestu i da dijelimo znanje.

Napravili smo radikalne promjene već sada. Na svakoj spravi imamo jednog eksperta koji kroz cijeli kamp pomaže sportaše, rješava njihove probleme, usmjerava trenere...

Imamo praktični i teorijski dio, a svi eksperti su treneri s višegodišnjim iskustvom. Nemamo niti jednog trenera ispod olimpijske medalje.

Ideja je možda raditi češće lokalne kampove za države u razvoju. Konkretno, Balkan se polako organizira i vrlo vjerojatno će Hrvatska biti domaćin jednog kampa u vrlo skoroj budućnosti.

Koliko će hrvatska gimnastika profitirati s Vukojinom novom funkcijom prvog čovjeka TO muške sportske gimnastike Europe?

- Od 2004. godine Hrvatska se niti s jednog velikog natjecanja ne vraća bez finala ili medalje. Mi smo paradoks sustava, 18 godina u vrhu, s 4 milijuna stanovnika.

Profitirat će u smislu da ćemo imati priliku još kvalitetnije kreirati, uključit ćemo sve naše najbolje trenere da daju ideje prijedloge, da pokušamo unaprijediti naš sport.

Znamo da je ovaj kvalifikacijski sustav za OI potekao iz Hrvatske. Dosta smo inovativni.

Tim ljudi iz Hrvatske radi ogroman projekt online natjecanja, da svako dijete može biti sudionik ili natjecanja ili „gledatelj-sudac“, da mogu pratiti sve preko mobilnih aplikacija.

Taj projekt je pri kraju. U budućnosti ćemo imati priliku kreirati ne samo europsku nego i svjetsku gimnastiku - zaključio je Mario Vukoja.