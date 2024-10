Vrijeme je da se upale alarmi u Dinamu! Evo koji su najveći Bjeličini problemi uslijed velike krize

Prošlogodišnji scenarij za Dinamo je sad velika želja. Naime, i prošle su sezone plavi zaostajali u prvenstvu pa su, nakon što su završili svoj europski put, stisnuli gas i ostavili svoje suparnike poprilično iza sebe. I sad tonovi nade u takav scenarij dolaze iz Maksimira, ali ne bi se trebalo u to previše uzdati. Današnji Hajduk je puno ozbiljnija momčad, utakmice koje je nekad gubio danas pretvara u tri boda, dobio je na velikoj stabilnosti s Ivanom Rakitićem, a Gennaro Gattuso složio je borbenu momčad i radi odličan posao iako se na njegov dolazak gledalo čak i posprdno.

No, znao je uzeti uzde u ruke i Hajduk sad izgledao kao ozbiljna momčad koja ima iza sebe poučak. I prošle su sezone krenuli dobro pa se utopili u svaojoj euforiji koju talijanski trener sad neće dopustiti. Dakle, porazom od Osijeka plavi su zaostali sedam bodova i nikako ne izgledaju dobro. Uz to, Dinamo sad igra Ligu prvaka, daleko zahtjevniju od Konferencijske lige koju je prošao i s osrednjim pa i užasnim utakmicama. Potrošnja će sada biti puno veća i sigurno će trajati do kraja siječnja, a Dinamo ipak nema kadar igrača kojeg bi Bjelica u cjelosti mogao rotirati.

GALERIJA Osijek srušio Dinamo u Maksimiru

Pokazalo se to protiv Osijeka, kad na terenu nije bilo Ristovskog i Thephilea koji uvijek ginu i kad ne igraju dobro, plava obrana na na mukama. Mmaee i Bernauer su loši i previše griješe, a kad se na to nasloni i loše izdanje vezne linije koja je poklanjala lopte Osijeku i sama sebe kažnjavala, onda je jasno da plavi moraju napraviti nekakav zaokret. Nekoliko smo puta spomenuli da plavi imaju problem kad igraju protiv defenzivno postavljenog suparnika, a sad se pokazalo da im ne odgovara ni otvoreniji suparnik kakav je bio Osijek.

Doduše, ne potpuno otvoren, ali s receptom kojeg je Dinamo koristio u Europi, gustom sredinom i dobrom tranzicijom. I kad onda još Baturina pokloni nekoliko lopti na sredini terena, kad Sučić nije na svojoj razini, kad svi gube lopte, a nemaju protoka igre prema naprijed, jasno da plavi nisu mogli do plijena. Pa u drugom poluvremenu kad je trebalo stizati rezultat nisu napravili niti jednu već priliku za pogodak.

Bjelici sad neće biti lako, od četiri stopera dva nisu u formi (Mmaee i Bernauer), u veznoj liniji nema igrača koji mogu kvalitetno zamijeniti Baturinu i Sučića kad nisu u formi, kad ima samo jednog zdravog napadača onda je teško biti optimist pred nastavak teške sezone i vjerovati da se baš sve može nadoknaditi na proljeće. Da, ima Bjelica i puno krilnih igrača, ali njih uglavnom više ne koristiti ili ih koristi jako malo jer nisu imali očekivani učinak. Dinamo više nema pravo na kiks u HNL-u želi li bar pokušati dostići Splićane, a problemi koje imaju plavi nisu bezazleni i nastave li prosipati bodove neće im ni atomsko proljeće biti dovoljno da se vrate na vrh. A od naslova prvaka žive jer on vodi u Ligu prvaka, čak je moguće da tamo uđu izravno bez kvalifikacija zbog svog koeficijenta.

Dakle, već je sad vrijeme za alarme u Maksimiru, njihovo kasnije paljenje moglo bi biti – prekasno.