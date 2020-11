Vraćaju se rukometaši: Červar okuplja reprezentaciju nakon 10 mjeseci

Rukometaši hrvatske reprezentacije danas će se okupiti nakon deset mjeseci koliko je prošlo od finala Europskog prvenstva u kojem su izgubili od Španjolske. Kada je u ožujku stao cijeli sport u Europi, odgođene su kvalifikacije za Olimpijske igre, a potom i same Igre. U ovom je terminu naša reprezentacija trebala igrati dva susreta EHF Europskog kupa, a igrat će samo jednu. Naime, Slovačka je morala odgoditi gostovanje u Hrvatskoj jer je u toj zemlji sport opet stao zbog pandemije. Tako bi Hrvatska trebala igrati samo susret s Mađarima koji je na rasporedu 7. studenog u Osijeku. No, veliko je pitanje hoće li i do tog susreta doći jer je situacija s COVID-om daleko do idealne. Povrh svega, osječka dvorana Gradski vrt mogla bi ovih dana postati bolnica, baš kao i zagrebačka Arena.

– Bit ćemo puno pametniji kada se danas dečki okupe i kada vidimo kakva je situacija s testovima svakog igrača – istaknuo je Lino Červar, izbornik Hrvatske.

S popisa su zbog koronavirusa otpali već Ivan Pešić (s Meškovom u izolaciji), David Mandić, Josip Božić Pavletić, Marin Šipić, Matej Hrstić, Matej Ašanin (s PPD Zagrebom u izolaciji), Ivan Čupić, Josip Vekić (s Vardarom u izolaciji) i Mate Šunjić (s Ivryjem u izolaciji). Umjesto njih bi se na današnjem okupljanju trebali pojaviti rukometaši našičkog Nexea Fran Mileta, Moreno Car i Ivan Vida te Lovro Mihić iz poljske Wisle.

Bez obzira na izostanke, Červar će imati za Mađarsku na raspolaganju udarne igrače – Luku Cindrića (Barcelona), Domagoja Duvnjaka (Kiel), Igora Karačića (Kielce), Manuela Štrleka /Veszprem), Marina Šegu (Montpellier), Željka Musu (Magdeburg), Marina Marića (Melsungen), Marka Mamića (Leipzig)...

Prvi trening reprezentacije bit će danas u 18 sati.