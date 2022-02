Vodom iz Kupe ledio si je staze, sada se natječe u Svjetskom kupu

U trenucima kada su se zatvarale Zimske olimpijske igre, svoju zadnju utrku sezone odrađivali su i sportaši u Ice Crossu. Ovaj ekstremni sport, prije tjedan dana je po prvi puta održan u Italiji, a bila je to utrka ATSX svjetskog kupa, ujedno i posljednja ove sezone.

Zanimljivo je to što je tamo nastupao i jedan Hrvat, štoviše jedini Hrvat, mladi Karlovčanin Karlo Bukovac (21 ) koji je zaustavljen u šesnaestini finala. Ovo mu je bila prva takva utrka ove sezone. Planirao je dvije, no ona u Češkoj bila je odgođena.

- Marco Dallago je nakon dva manja pada u kvalifikacijama bio moj protivnik s kojim sam završio svoj nastup u šesnaestini finala, on je kasnije pobijedio na utrci i postao svjetski prvak sa samo šest bodova ispred Čeha Michaela Urbana i Finca Mirka Lahtija. Inače, moj plan ove sezone bio je nastupiti na bar dvije utrke, ali slijedom situacije koja se dogodila i zbog otkazivanja utrke u Češkoj nastupio sam samo na ovoj u Italiji i sada odmah krećem u pripreme za novu sezonu - kaže Karlo koji priznaje da je pandemija koronavirusa pomrsila njegove račune.

- Zbog pandemije i nepostojanja Ice Cross saveza u Hrvatskoj prošle sezone nažalost nisam mogao nastupiti i pandemija me vratila gotovo na početak jer sam prošli vikend prvi puta nakon dvije godine stao na stazu svjetskog kupa. S obzirom da od klizačkog saveza, koji mi je bio jedina nada, nisam dobivao odgovore na moja pitanja, morao sam pričekati novu sezonu gdje sam onda planirao nastupe krajem sezone kako bi došao što spremniji na utrke.

Situacija u ovom sportu u Hrvatskoj nije sjajna, ali Karlo se već godinama bori...

- Pripreme održavam uglavnom u dvije velike faze, one na ledu i izvan njega. Na ledu treniram isključivo na ravnoj ledenoj površini što nažalost ne može apsolutno prikazati staze kakve me čekaju na utrkama, ali zato kada dođe toplije vrijeme krenem s pripremama na pump trackovima gdje treniram s rolama. Što se tiče sporta, on je stagnirao ili čak izgubio uslijed ove pandemije jer je prošle godine uz pravila koja su eliminirala brojne natjecatelje (kao što je vidljivo iz mog primjera), natjecanja bila podijeljena u europsku i američku zonu tako da je utrka u Italiji bila među prvima gdje su nastupili natjecatelji iz dvadeset zemalja svijeta. Zbog te cijele situacije u kojoj sam ostao bez zadnje juniorske sezone nakon čega sam došao u seniorsku kategoriju nakon dvije godine izvan staze, moje ambicije nisu bile prevelike već sam ovaj nastup shvatio kao pripremu za sljedeću sezonu kada planiram nastupiti na više utrka i biti još bolji.

Karlo je posvećen Ice Crossu, kliže od treće godine, a cijela priča s tzv. downhillom počela je kada je imao 11 godina.

– Cijela je priča krenula kada je u Areni Zagreb bilo natjecanje koje je poslužilo za kvalifikacije Red Bull Crashed Icea, ali ja sam tada bio premlad i samo sam maštao o tome. A onda sam kasnije odlučio s prijateljima napraviti stazu u jednom karlovačkom parku i tada smo se zapravo prvi put okušali u tom sportu. A raditi tu stazu nije bilo lako. Nosili smo vodu iz Kupe, staza nije bila potpuno zaleđena. Bio je to pokušaj pravljenja staze, ali ni približno ono na čemu se natječu profesionalci.

Sada uz trenige, odrađuje i fakultetske obveze.

- Trenutačno sam i redovni student treće godine Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, a na studentskoj bazi sezonski radim kao spasioc i rafting skiper, ali i ono gdje se vidim kasnije – u sportskom menadžmentu gdje se sada bavim marketingom za jedan veliki sportski događaj u RH. Moje ambicije su oduvijek išle ka tom smjeru jer sam kroz samostalno traženje vođenje cijelog ovog projekta od traženja sponzora do logistike od kada sam imao 17 godina shvatio koliko je sa dobrim sportskim menadžmentom moguće unaprijediti neki sport ili klub i koliko zapravo dobro vodstvo fali hrvatskom sportu. Zbog toga sam neko novo iskustvo krenuo tražiti i kroz studentsku udruge, konkretno FSB Racing Team gdje sam spojio svoju ljubav prema sportskom marketingu, formuli 1 i želji za napretkom na ovom području. U svemu tome što radim oduvijek me vodila isključivo ljubav i to je razlog zašto nikada nisam odustao – bilo je teško i biti će, ponekad mi fali vremena za sve moje obaveze, ali uz dobru organizaciju i ovoliku ljubav za sve nalazim vremena - zaključio je.