Vlasnik bivše Torcide otkrio zašto je promijenio ime: 'Nema veze s Mamićem..'

Restoran Torcida promijenio je ime i pojavila se informacija kako je do toga došlo zbog pritiska navijača Hajduka, revoltiranih jer se u objektu nedavno fotografirao Zoran Mamić. No, vlasnik Jere Šuperba to negira.

- Dragi naši gosti, ovim putem Vas obavještavamo da Restoran Torcida mijenja ime u Restoran Vicko, a sala za vjenčanja u Ave Maria - stoji na Facebook stranici popularnog restorana u Donjem Polju.

Kad je pažnja otišla u neželjenom smjeru, vlasnik se odlučio oglasiti i iznijeti svoju stranu priče.

- To nema veze ni s navijačima niti s posjetom Zorana Mamića. Nazive naših objekata promijenili smo u čast mojih roditelja, Vicka i Marije. I to je jedina istina - komentirao je Šuperba za ŠibenikIN.