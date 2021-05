Vlašić o 'spornoj' atmosferi u reprezentaciji: 'Družimo se, čini mi se da smo svi super'

Hrvatski reprezetativac Nikola Vlašić u prošloj je sezoni bio ponajbolji igrač moskovskog CSKA u kojem je izrastao u jednog od najboljih nogometaša ruske lige te će zasigurno biti jedan od važnih figura izbornika Zlatka Dalića na predstojećem Europskom prvenstvu koje za Hrvatsku započinje utakmicom protiv Engleske na Wembleyju 13. lipnja.

- Uvijek je motiv igrati za Hrvatsku, ali igrati na Wembleyju protiv Engleske... to će biti spektakl, svi jedva čekamo tu utakmicu. Mnogi su naši igrači odigrali najbolje sezone u karijeri i ako to prenesemo na reprezentaciju, to može biti odlična situacija. Budemo li posloženi kao momčad, možemo očekivati dobar rezultat - izjavio je Vlašić u razgovoru za službeni internetski portal Hrvatskog nogometnog saveza.

Ovogodišnji EURO bit će prvo veliko natjecanje za 23-godišnjeg Splićanina u dresu A reprezentacije. Iako je pred kraj sezone propustio dvije utakmice zbog ozljede koljena, Vlašić tvrdi da je taj problem već riješio.

- Nije bilo ništa ozbiljno, tako da sam ja već nakon deset dana bio u treningu, a zadnjih osam dana sam u maksimalnom pogonu.

Komentirajući izjavu izbornika Dalića da reprezentaciji nedostaje "zajedništva i kemije kakva je bila u Rusiji", Vlašić je rekao:

- Pošto nisam bio u Rusiji ne znam kakva je tamo bila atmosfera. Osobno nisam osjetio neslaganje. Čini mi se da smo svi super, pričamo jedni s drugima, družimo se... Možda je to bilo još na većoj razini u Rusiji pa je zato i bio taj rezultat, ali mislim da je na zavidnoj razini i sada.

Svjestan je i velike konkurencije za pozicije u veznom redu.

- Konkurencija je jaka. Ima igrača koji igraju u top klubovima u Europi, koji osvajaju titule svake godine. Mislim da je to samo dobra stvar za Hrvatsku i hrvatski nogomet - zaključio je Nikola Vlašić.