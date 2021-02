Vlašić: Nakon Eura želim u jaču ligu od ruske

Hrvatski nogometni reprezentativac Nikola Vlašić, koji se s moskovskim CSKA-om nalazi na pripremama u južnom španjolskom gradu Alicanteu, rekao je petak u intervjuu za novine Marca kako bi volio otići u neku jaču ligu poput španjolske nakon Europskog prvenstva.

"Da, naravno. Kada sam u svojoj reprezentaciji s igračima Real Madrida, Barce, Intera... vidim i sebe u nekom velikom klubu no trebam ići korak po korak. U Rusiji moram završiti sezonu što bolje pa se pokušati dokazati na Europskom prvenstvu", izjavio je 23-godišnji vezni igrač.

CSKA je otkupio Vlašićev ugovor od Evertona u ljeto 2019. pa s njim potpisao ugovor do ljeta 2024. godine.

"U Evertonu sam bio godinu dana no bilo mi je teško zbog moje mladosti. U Engleskoj ako koštaš 10 milijuna funti, što je bio moj slučaj, lako ostaneš na klupi. Meni je trebala prilika...i ukazala se u CSKA-u i ruskoj ligi", rekao je veznjak koji je karijeru počeo u Hajduku.

"U ruskoj ligi nastojim pronaći prostor u zoni u kojoj igram. Ponekad sam, naime, okružen trojicom igrača pa tražim prostor za potez s loptom i stvaranje opasnosti, Idealna mi je pozicija 'desetke'. Ako igramo u formaciji 4-3-3 mogu biti jedan od igrača sredine terena premda nisam tipična "desetka" koja samo dodaje loptu i puca na gol. Ja puno trčim za ekipu, igram obranu, i u cjelini odrađujem teški posao", napomenuo je Vlašić.

Za CSKA je ove sezone odigrao 22 utakmice, zabio 8 golova i upisao 6 asistencija. Za reprezentaciju je debitirao u svibnju 2017. pa nastupio u 17 utakmicija tijekom kojih je pet puta pogodio protivničku mrežu. Kaže da s kapetanom Lukom Modrićem, veznim igračem Real Madrida, razgovara samo kada su u reprezentaciji.

"Daje mi savjete a svaki od njih je zlata vrijedan. Modrića smatram najboljim igračem u povijesti Hrvatske i jednim od najboljih veznih igrača na svijetu. Uvijek mi govori kako se trebam otvoriti kada primim loptu i gdje se trebam pozicionirati. Jako cijenim njegove savjete. Nismo prijatelji, zbog razlike u godinama, mi smo različita generacija, no naš je odnos jako kolegijalan. Kada smo u reprezentaciji on je prvi koji mi poželi dobrodošlicu i pomaže na terenu", ispričao je dodavši kako mu se kod Modrića najviše sviđa njegova "kontrola igre".

"Luka zna kada usporiti igru i kako je ubrzati. To je prvo što bih volio usvojiti od njega, premda je tu dakako još stvari. Na treninzima primjećujem kako mu je teško oduzeti loptu. Čuva ju jako dobro. To je druga stvar koju bih volio usvojiti", rekao je smijući se.

Sa donedavnim dokapetanom reprezentacije Ivanom Rakitićem, koji se u rujnu nakon prelaska iz Barcelone u Sevillu oprostio od hrvatskog dresa, nije se nikada susreo.

"Ja sam bio u reprezentaciji tijekom posljednje tri godine i nismo se potrefili ondje. Prvo je on bio ozlijeđen a zatim ja...Nismo imali prilike razgovarati", izjavio je.

Upitan vidi li se kao kapetan Hrvatske jednog dana, Vlašić je odgovorio: "Osjećam da imam kvalitete za to, no izbornik će odlučiti o tome. To još uvijek vidim predalekim jer je u reprezentaciji jako puno dobrih igrača, s dugim stažem, a koji su i dalje aktivni. S promjenom generacije već ćemo vidjeti".

Vlašić bi volio zaigrati jednog dana u Španjolskoj gdje se osim Modrića i Rakitića nalaze i hrvatski reprezentativci Ante Budimir (Mallorca) te Šime Vrsaljko i Ivo Grbić (oba Atlético Madrid).

"Volim španjolsku ligu, obožavam njen nogometni stil. Sve momčadi nastoje i žele igrati s loptom. Ondje doista ima tehnički sjajnih igrača. A uz to su brzi, pokretljivi", izjavio je.

Najdraži španjolski igrač mu je Andrés Iniesta, veznjak koji je za Barcelonu odigrao 674 utakmice a za Španjolsku 131.

"Otac i ja smo gledali utakmice Barcelone kada je trener bio Pep Guardiola. Momčad je bila puna zvijezda ali mi smo gledali samo Iniestu jer...to što radi Messi je nedostižno, no ono što radi Iniesta je tako normalno, igra običnog smrtnika koju čini prelijepom", objasnio je.

Vlašić je imao prilike zaigrati u Španjolskoj. U prosincu 2018. je njegov CSKA pobijedio s 3-0 na Santiago Bernabéu protiv Real Madrida u skupini Lige prvaka.

"Bilo je sjajno. Sjećam se da smo bili prva ekipa koja je ondje nanijela Realu poraz 0-3 u europskim natjecanjima. Za njih to nije bila velika stvar jer su se već bili kvalificirali za iduću fazu, no nama je ta pobjeda na Bernabéu bila veličanstvena", prisjetio se. Dres nije mijenjao s nikime te večeri.

"U prvoj utakmici, u Moskvi, razmijenio sam ga s Modrićem. U drugoj ga nisam razmijenio s nikime jer su brojni moji suigrači htjeli mijenjati dres s igračima Real Madrida pa nisam htio ući u potencijalni sukob s nikime zbog toga", zaključio je smijući se.