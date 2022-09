Vinicius brutalno spustio rasistima nakon uvreda: 'Neću prestati plesati, prihvati to'

Brazilska nogometna zvijezda Vinicius Junior našao se na meti rasističkih uvreda prilikom popularne španjolske emisije El Chiringuito.

Podsjetimo, predsjednik udružena agenata Pedro Castra nazvao je napadača madridskog Reala 'majmunom' što su mnogi protumačili kao rasizam.

Brazilski nogometni savez, Real Madrid i Neymar, poručili su Viniju da nastavi plesati i da su svi uz njega. Sada se javio i prozvani Vinicius.

- Postao sam žrtva ksenofobije i rasizma u jednoj izjavi, ali ništa od toga nije počelo jučer. Prije nekoliko tjedan počeli su kriminalizirati moj ples. Ples koji nije moj.

To su plesovi za proslavu kulturne raznolikosti svijeta. Prihvati to, poštuj to. Neću stati, dolazim iz zemlje u kojoj je siromaštvo vrlo veliko, gdje ljudi nemaju pristup obrazovanju, i u mnogim slučajevima nemaju pristup hrani.

Obično ne odgovaram na javne kritike, napadnu me i ne odgovaram. Hvale me, a ja ne pričam. Ja radim, puno radim. Razvio sam aplikaciju koja pomaže obrazovanju djece u javnim školama bez ičije financijske pomoći, gradim školu. Učinit ću još više za obrazovanje, želim da sljedeće generacije budu spremne, kao i ja, za borbu protiv rasista i ksenofoba. Uvijek se trudim biti pofesionalac i uzoran građanin

Neću prestati plesati, bilo u Sambadromu, Bernabeu ili bilo gdje drugdje - odgovorio je Brazilac preko Instagram profila.

