Villarreal svladao Atalantu i izborio osminu finala Lige prvaka

Nogometaši Villarreala posljednji su putnici u osminu finala Lige prvaka nakon što su u odgođenom susretu 6. kola F skupine u Bergamu pobijedili Atalantu sa 3-2.

Gostima je bio dovoljan i bod za prolaz, no ostvarili su pobjedu premda su umalo ispustili tri gola prednosti.

Utakmica se trebala igrati u srijedu, no zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta sudac Anthony Taylor je u suradnji s delegatom UEFA-e i ekipama odlučio odgoditi utakmicu.

Španjolski sastav je u Bergamo doputovao s bodom više i Mariju Pašaliću i društvu za plasman u osminu finala igrala je samo pobjeda.

Gosti su šokirali Atalantu već u trećoj minuti. Domaćin je izgubio loptu na sredini terena, nakon čega je sijevnula kontra "Žute podmornice". Parejo je sjajno uposlio Arnauta Danjuma koji je jurnuo prema domaćim vratima mirno zabivši za vodstvo.

Remo Freuler je u 16. minuti umalo izjednačio, no gostujući vratar je sjajno reagirao. Korak bliže pobjedi gosti su stigli u 42. minuti kada je Etienne Capoue prekrasno zabio za 2-0.

Kada je Danjuma u 51. minuti postigao svoj drugi gol na utakmici za visokih 3-0 činilo se kako će gosti mirno do pobjede. No, Ruslan Malinovski je udarcem s ruba kaznenog prostora smanjio na 1-3 u 71. minuti, a potom je Duvan Zapata zakomplicirao situaciju golom u 79. minuti. Korak do izjednačenja Atalanta je bila u 85. minuti, no Muriel je pogodio okvir gola i više nije bilo promjene rezultata.

Mario Pašalić nije nastupio za domaći sastav.

U drugom susretu igranom jučer Manchester United je na Old Traffordu odigrao 1-1 protiv Young Boysa potvrdivši prvo mjesto u skupini.

United je poveo sjajnim golom Masona Greenwooda u devetoj minuti, a izjednačio je Fabian Rieder u 42. minuti.

ManU je osvojio prvo mjesto sa 11 bodova, Villarreal je drugio s 10 bodova, Atalanta je ostala na šest i seli u Europsku ligu, dok su Young Boysi zadnji s pet bodova.

Ždrijeb parova osmine finala nogometne Lige prvaka održat će se 13. prosinca u podne u sjedištu Europske nogometne federacije (UEFA) u Nyonu.

U ovoj fazi natjecanja klubovi iz istih zemalja ne mogu igrati međusobno, a klubovi se također, ne mogu suočiti s protivnicima s kojima su se susreli tijekom grupne faze.

Prve utakmice osmine finala na rasporedu su 15/16/22/23 veljače, a uzvrati su 8/9/15/16 ožujka.

Dodajmo kako će se ove sezone finale Lige prvaka igrati na Krestovsky stadionu u Sankt Peterburgu, a utakmica je na rasporedu 28. svibnja 2022.

ŽDRIJEB:

POBJEDNICI SKUPINA: Ajax (Niz), Bayern (Njem), Liverpool (Eng), Manchester City (Eng), Manchester United (Eng), Real Madrid (Špa), Lille (Fra), Juventus (Ita)

DRUGOPLASIRANI: Atletico Madrid (Špa), Inter (Ita), Paris Saint-Germain (Fra), Sporting (Por), RB Salzburg (Aut), Benfica (Por), Chelsea (Eng), Villarreal (Špa)