VIDEO Zgodna braća Lovren zaludit će obožavateljice: Dejan 'umirao' od smijeha

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju od 3. do 13. lipnja očekuju četiri utakmice u Ligi nacija, u Osijeku protiv Austrije (3.6.), u Splitu protiv Francuske (6.6.) te gostovanja u Kopenhagenu (10.6.) i Parizu (13.6.),

Na popisu je nekolicina novih igrača, a zbog ozljede je otpao i Dejan Lovren, no to ne znači da naš iskusni vatreni ne trenira marljivo. Prvak Rusije sa Zenitom vježba kako bi se što prije vratio na travnjak.

Sa svojim Instagram obožavateljima nekada podijeli i dio svog vježbanja, a to je učinio i danas. Malo bicikl, malo 'lažnog sjedenja' od kojega kaže 'smijem se, a plače mi se', a potom i vježbe na tlu.

Zanimljivo, baš dok je bio na podu odlučio je snimiti još jedan video i to jedan na kojemu će biti i njegov brat Davor. Njega je Dejan bratski zafrkavao 'i to je to od vježbanja', a on mu je bez problema odgovorio - da! Dejan je praktički 'umro' od smijeha.

Naravno, obožavateljice nisu propustile primijetiti da su oba brata Lovren u odličnoj formi pred ljeto.

