Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 89
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
SNIMKA OTKRIVA SVE

VIDEO Vučić ovo ne pamti: Na Marakani doživio poniženje koje će htjeti brzo zaboraviti

Screenshot X
VL
Autor
vecernji.hr
20.08.2025.
u 12:18

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, veliki navijač Crvene zvezde, doživio je veliko poniženje na stadionu koji smatra svojim. Tijekom utakmice doigravanja za Ligu prvaka, s tribina su se zaorile uvrede na njegov račun, što je presedan na Marakani.

U trenucima dok Srbiju potresaju masovni prosvjedi protiv njegova režima, predsjednik Aleksandar Vučić odlučio je potražiti predah na utakmici voljenog kluba. Kao deklarirani navijač Crvene zvezde i nekadašnji pripadnik Delija, stigao je na Marakanu pogledati utakmicu doigravanja za Ligu prvaka protiv Pafosa. Pratio ju je u društvu kuma Zvezdana Terzića, direktora kluba. No, umjesto sportske drame, dočekala ga je politička, i to na mjestu gdje se tome najmanje nadao.

Vučić je navikao na uvrede s tribina, ali one su tradicionalno dolazile od navijača vječnog rivala Partizana. Zbog neskrivene financijske i političke pomoći koju pruža Zvezdi otkako je na vlasti, skandiranje "Vučiću, p****u" postalo je standardni repertoar Partizanovih navijača. Ipak, Zvezdin stadion, beogradska Marakana, za njega je uvijek bio sigurna zona. Sve do ove večeri, kada se ta iluzija raspršila.

Večer je za Vučića i sve navijače Zvezde krenula loše i na terenu. Crveno-bijeli su odigrali jednu od slabijih europskih utakmica posljednjih godina i na kraju su poraženi s 1:2. Dok je oko 40 tisuća razočaranih gledatelja napuštalo stadion, udarac bolniji od poraza stigao je izravno na račun predsjednika. Sporadični povici "Vučiću, p****u" prvo su se čuli od pojedinaca, da bi im se zatim pridružila sve veća masa, stvarajući buku koja je sigurno došla i do svečane lože.

Ovaj događaj smatra se svojevrsnim šamarom za Vučića i pokazateljem da je njegova pozicija u javnosti ozbiljno uzdrmana. Činjenica da su mu leđa okrenuli i navijači kluba kojemu je godinama pogodovao i od njega stvorio moćnu organizaciju, govori više od bilo koje ankete. Do sada je bio u ratu s navijačima Partizana, no sada je očito da mu se priključuje i sve veći broj pristalica Crvene zvezde. Nekada nezamisliv scenarij postao je stvarnost, a Marakana je od utočišta postala mjesto koje će Vučić htjeti što prije zaboraviti.
Ključne riječi
Marakana Crvena zvezda Aleksandar Vučić

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Le-Freak
Le-Freak
12:53 20.08.2025.

Koje je slovo **** u p***u jel to cirilica?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još