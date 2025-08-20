VIDEO Vučić ovo ne pamti: Na Marakani doživio poniženje koje će htjeti brzo zaboraviti

U trenucima dok Srbiju potresaju masovni prosvjedi protiv njegova režima, predsjednik Aleksandar Vučić odlučio je potražiti predah na utakmici voljenog kluba. Kao deklarirani navijač Crvene zvezde i nekadašnji pripadnik Delija, stigao je na Marakanu pogledati utakmicu doigravanja za Ligu prvaka protiv Pafosa. Pratio ju je u društvu kuma Zvezdana Terzića, direktora kluba. No, umjesto sportske drame, dočekala ga je politička, i to na mjestu gdje se tome najmanje nadao.

Vučić je navikao na uvrede s tribina, ali one su tradicionalno dolazile od navijača vječnog rivala Partizana. Zbog neskrivene financijske i političke pomoći koju pruža Zvezdi otkako je na vlasti, skandiranje "Vučiću, p****u" postalo je standardni repertoar Partizanovih navijača. Ipak, Zvezdin stadion, beogradska Marakana, za njega je uvijek bio sigurna zona. Sve do ove večeri, kada se ta iluzija raspršila.

A na Marakani orilo se: "Vučiću, pederu" pic.twitter.com/p7NJWSGUXz — Bez Cenzure (@BCenzure) August 19, 2025

Večer je za Vučića i sve navijače Zvezde krenula loše i na terenu. Crveno-bijeli su odigrali jednu od slabijih europskih utakmica posljednjih godina i na kraju su poraženi s 1:2. Dok je oko 40 tisuća razočaranih gledatelja napuštalo stadion, udarac bolniji od poraza stigao je izravno na račun predsjednika. Sporadični povici "Vučiću, p****u" prvo su se čuli od pojedinaca, da bi im se zatim pridružila sve veća masa, stvarajući buku koja je sigurno došla i do svečane lože.

Ovaj događaj smatra se svojevrsnim šamarom za Vučića i pokazateljem da je njegova pozicija u javnosti ozbiljno uzdrmana. Činjenica da su mu leđa okrenuli i navijači kluba kojemu je godinama pogodovao i od njega stvorio moćnu organizaciju, govori više od bilo koje ankete. Do sada je bio u ratu s navijačima Partizana, no sada je očito da mu se priključuje i sve veći broj pristalica Crvene zvezde. Nekada nezamisliv scenarij postao je stvarnost, a Marakana je od utočišta postala mjesto koje će Vučić htjeti što prije zaboraviti.