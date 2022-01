VIDEO Treneri Mektića i Pavića htjeli istući Nicka Kyrgiosa nakon meča?

Australian Open ostao je u petak bez najboljeg svjetskog para. Nikola Mektić i Mate Pavić završili su svoj nastup već u drugom kolu nakon što su poraženi od Australaca Nicka Kyrgiosa i Thanasija Kokkinakisa sa 6:7 (8), 3:6.

Hrvatski je dvojac svoju priliku propustio u prvom setu u kojem je vodio s 4:2, ali je tu dionicu izgubio u maratonskom tie-breaku. Nije bilo lako Nikoli i Mati u prilično neprijateljskom ozračju, imamo dojam da Australci ove godine mnogo brutalnije i na rubu korektnosti navijaju za svoje tenisače.

- Bilo je bučno. Znamo da oni tako navijaju za svoje igrače, ali ne bi im škodilo da pokažu malo poštovanja prema rivalima, prema ostalim igračima - kazao je Pavić.

No, nekoliko sati kasnije kontroverzni Australac Nick Kyrgios obavijestio je javnost o skandalu koji je izbio u utrobi stadiona poslije meča. Naime, treneri hrvatskog para navodno su htjeli pretući kontroverznog australskog tenisača.

Things got HEATED in the locker room after Nick Kyrgios and Thanasi Kokkinakis' doubles win 😳 Grothy got the inside word 🌶️#AusOpen - Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/iD26iHnUW1