VIDEO Tenisač se srušio na terenu nakon meča: Odveli ga u kolicima

Američki tenisač Bruno Kuzuhara pobijedio je češkog tenisača Jakuba Menšika sa 7:6, 6:7, 7:5 u finalu juniorskog Australian Opena. Meč je završio nakon tri sata i 45 minuta, a bio je toliko iscrpljujuć da su Menšika s terena odveli liječnici u kolicima.

Menšik je i tijekom meča nekoliko puta padao te se žalio na grčeve. Ozbiljnijih posljedica srećom nema, a neugodnu snimku je objavio i službeni Twitter profil Australian Opena.

Incredible sportsmanship and incredible scenes 👏



🇺🇸 Bruno Kuzuhara defeats Jakub Mensik 7-6(4) 6-7(8) 7-5 and completes a sweep of the #AusOpen boys' singles and doubles titles 🏆#AO2022

