VIDEO Srpski mediji u šoku: Najbolji igrač NBA-a pijan tetura ulicama i pleše na turbo-folk hit

Nakon sezone u Americi, NBA zvijezda Nikola Jokić odlučio je kako za srpsku reprezentaciju neće nastupati jer mu se tijelo mora odmoriti. Već je tada pomalo navukao gnijev tamošnje javnosti na sebe, a onda ih je dodatno šokirao pijanim ponašanjem po srpskim ulicama.

Društvene mreže su čak napravile montažu vaterpolista Dušana Mandića, koji u maniri Jokića pita: 'Hoće netko na vaterpolo?' pa onda dodali Nikolu koji tetura i pleše na turbo-folk pjesmu 'Mahi, Mahi'.

Iako je na snimci okrenut leđima, vidi se da se radi o jako visokoj osobi, a srpski mediji su sigurni - to je Jokić!

Podsjetimo, prije 10 godina na Facebooku je osvanuo jedan status.

- Hoće netko na basket?

Nije dobio ni jedan odgovor. Ove sezone je taj korisnik Facebooka centar Denver Nuggetsa, srpski reprezentativac Nikola Jokić (26), proglašen za najkorisnijeg (MVP) igrača NBA lige u sezoni 2020/21.Jokić je tek peti neeamerički igrač osvajač nagrade za MVP-a nakon Nigerijca Hakeema Olajuwona (1994), Kanađanina Stevea Nasha (2005, 2006), Nijemca Dirka Nowitzkog (2007) i Grka Giannisa Antetokounmpa (2019, 2020). Kao 41. pick NBA drafta iz 2014. godine postao je ujedno i najniže rangirani igrač osvajač ove nagrade. Ujedno je i prvi MVP koji je odigrao sve utakmice u sezoni, a posljednji je to učinio Kobe Bryant 2008. godine. U 72 utakmice ove sezone Jokić je imao prosjek od 26.4 koša, 10.8 skokova i 8.3 asistencije. Bio je najbolji u "double-double" učinku (60), a drugi po "triple-doubleovima" (16).

Foto: Isaiah J. Downing/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL NBA: Playoffs-Phoenix Suns at Denver Nuggets Jun 11, 2021; Denver, Colorado, USA; Denver Nuggets center Nikola Jokic (15) lifts the NBA MVP award before the game against the Phoenix Suns during game three in the second round of the 2021 NBA Playoffs at Ball Arena. Mandatory Credit: Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports Isaiah J. Downing