VIDEO Skakali po autu pa dobili suzavac: Pogledajte fizički obračun Novakovih obožavatelja i policije

Novakovi pristalice u Australiji rade pravu predstavu pred zgradom za koju su uvjereni da 'krije' njihovog ljubimca. Naime, Novak Đoković još uvijek čeka konačnu odluku hoće li ga deportirati iz Australije ili će ostati u državi i odigrati Australian Open. Budući da neće do sutra biti konačne odluke, očekuje nas još puno folklora kojega posljednjih dana priređuju njegovi obožavatelji.

Tako su se danas odlučili obračunati s crnim automobilom jer su mislili da je Novak u njemu, a u sve se uplela i policija. Jedan se mladić popeo na automobil i počeo skakati po njemu, a drugi je pretrčavao ispred njega.

Većina je ogrnuta srpskim zastavama i vikali su Novakovo ime.

Legendarni Gary Lineker također je komentirao tu situaciju i rekao je: Svijet je totalno poludio.

The world has gone utterly bonkers. https://t.co/Q3hmAIpmDB