VIDEO Ronaldo na današnji dan ovom majstorijom 'skinuo' Mandžukića s trona

Cristiano Ronaldo zabio je mnoštvo golova u karijeri, točnije njih 740, ali onaj iz četvrtfinala Lige prvaka prije tri godine moguće da je najljepši. I to općenito najljepši u tom prestižnom natjecanju.

Utakmica se igrala 3. travnja u Torinu, a branitelj naslova Real Madrid i budući igrač Stare dame bili su nemilosrdni. Pobjeda 3:0 i pogodak koji ostavlja bez daha. Prije tog gola u 64. minuti zabio je za 1:0 već u trećoj minuti i šokirao Juventus.

No taj gol za 2:0 nešto je posebno. Giorgio Chiellini pogriješio je pri vraćanju lopte Gianluigiju Buffonu, Ronaldo je sve to pratio, dao povratnu za Lucasa Vazqueza, ali mu udarac s otprilike 15 metara "skida" Buffon i odbija prema Daniju Carvajalu, koji šalje ubačaj u 16 i to je ispalo idealno za Ronalda da s nekih 11 metara izvede savršene "škarice" i praktički odvede Real u polufinale.

Kasnije je Real obranio titulu svladavši Bayern u polufinalu pa Liverpool u finalu, a Ronaldo je osvojio nagradu za gol sezone u Ligi prvaka i naslijedio tako našeg Marija Mandžukića, koji je nagradu dobio također nakon "škarica", ali u finalu, kad je Real pobijedio Juventus 4:1.