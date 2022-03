VIDEO Proslavljeni hrvatski nogometaš poslao snažnu poruku o situaciji u Ukrajini

Bivši hrvatski reprezentativac, a danas pomoćni trener u Dinamu iz Kijeva, Ognjen Vukojević, vratio se krajem veljače u Zagreb, par dana nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Prvo je putovao automobilom do Rumunjske, a zatim zrakoplovom do Hrvatske.



- Sve je nesigurno. Vidite i sami što se događa. 20 sati puta i evo, hvala Bogu, tu sam. Ali, tamo su ostali moji igrači, moji prijatelji, cijeli život sam tamo. Jedva čekam da se vratim, ali u mirnu Ukrajinu - rekao je Vukojević za HRT tada, a sada je Dinamo Kijev objavio snimku Ogija koji govori:

- Dinamo brani boje zastave Ukrajine i Europe. Slava Ukrajini!

- U trenutku napada bili smo u trening kampu, ali već smo znali da je to neizdrživo. Vratili smo se s priprema iz Turske, a kad vas u pet ujutro probude eksplozije i sirene.... To smo već prošli u Hrvatskoj, a sada drugi put. Vjerujem da to više nikad neću doživjeti - govorio je prije 20-ak dana Vukojević, a situacija nije ništa bolja nii danas.

Danas je 23. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajinski dužnosnici tvrde da ima preživjelih u bombardiranom skloništu koje se nalazilo u podrumu kazališta u gradu Mariupolju. Turski ministar vanjskih poslova Mevlüt Çavuşoğlu rekao je da bi se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ruski čelnik Vladimir Putin mogli sastati. Osam od devet humanitarnih koridora iz ukrajinskih gradova su funkcionirali u utorak, te je evakuirano pritom više od 2000 ljudi. Više od 700 civila, među kojima 52 djece, ubijeno je u Ukrajini od početka ruske invazije prije tri tjedna, tvrde dužnosnici UN-a navodeći kako je "stvarni broj vjerojatno mnogo veći".