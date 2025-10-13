Naši Portali
ISPUNIO OBEĆANJE

VIDEO Poznati novinar se skinuo u prijenosu zbog pobjede Albanije nad Srbijom

Lorenco Jemini
Foto: Instagram
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
13.10.2025.
u 09:18

Lorenco Jemini nije nepoznato ime. Prije nego što je postao popularni voditelj i sportski novinar, bio je nogometni sudac koji je dijelio pravdu i na međunarodnoj sceni. Danas je jedan od najpoznatijih sportskih komentatora u Albaniji, poznat po emotivnim reakcijama kada igra nacionalna momčad.

O utakmici Srbije i Albanije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo pričalo se mjesecima, a epilog u Leskovcu donio je veliko slavlje gostiju. Albanci su slavili minimalnu pobjedu 1:0 i tako nanijeli Srbiji težak udarac u borbi za plasman na SP.

Presudan trenutak dogodio se u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena, kada je Rey Manaj postigao pogodak koji je odlučio utakmicu. Njegovo slavlje izazvalo je burne reakcije na tribinama. Pokazao je dvoglavog orla, simbol koji su srpski navijači dočekali s negodovanjem i uvredama.

Koliko je pobjeda značila Albancima, pokazala je i scena s jedne albanske televizije. Poznati novinar Lorenco Jemini prije utakmice je obećao da će se skinuti u emisiji ako Albanija pobijedi Srbiju. Obećanje je održao. Čim je sudac označio kraj utakmice, Jemini je skinuo albanski dres i uz veliko oduševljenje proslavio trijumf svoje reprezentacije. Snimka njegove reakcije ubrzo je postala popularna na društvenim mrežama.

PO
poluprovokator
10:03 13.10.2025.

I oni slave pobjede dizanjem 3 prsta, a smeta im kad drugi slave po svom što je dvolično. Bitno da je na terenu sve fer i sportski prošlo. Čestitam!

DO
DonQuijote
09:39 13.10.2025.

Svima je gust nabiti srbe🤣

