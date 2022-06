VIDEO Potpisao novi govor pa obećao navijačima: Počastit ću vas s 2023 kebaba!

Nijemac porijeklom iz Gane Kevin-Prince Boateng (35) se prošlog ljeta vratio u Herthu, iz koje je 2005. otišao u Tottenham, potom Portsmouth, Milan, Barcelonu... no Berlin ne misli napuštati do kraja iduće sezone, a možda i do kraja karijere.

Potpisao je novi ugovor s njemačkim velikanom koji je u dodatnim kvalifikacijama protiv HSV-a uspio izboriti ostanak u Bundesligi. A sve je popraćeno na vrlo simpatičan način, koji je oduševio navijače.

Naime, Boateng je prilikom potpisa ugovora obećao da će navijačima uoči prve utakmice kupiti 2023 kebaba.

- Hertha, ovo je za vas. Počastit ću vas s 2023 kebaba. Uvijek sam govorio i pokazivao na terenu, ali i izvan njega, koliko je ovaj klub važan za mene. Osjećam se dobro i još uvijek sam gladan i želim nastaviti igrati za njega - kazao je Boateng, na što su iz kluba odgovorili:

- Još uvijek gladni.

Videosnimkom Boatenga kako priprema kebab i daje obećanje su obilježili svečani trenutak, u kojem se iskusni veznjak obvezao na vjernost klubu koji ga je vinuo u orbitu. Naravno, ne treba posebno naglašavati da je miljenik navijača, bez obzira što je odigrao samo 21 utakmicu prošle sezone i nije uspio zabiti gol.