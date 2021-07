VIDEO Pogodite gdje je ovaj engleski navijač smjestio baklju: Skinuo se, okrenuo...

Engleski navijači su poznati po tome da često prelaze granicu u načinu na koji slave... Ne samo pobjede već i trenutke prije velikih utakmica, što finale Europskog prvenstva svakako jest. No, nekako se čini da neki odlaze malo predaleko.

Naime, prije finala s Italijom popilo se podosta alkohola, glave nisu bile najbistrije i neke od navijača to je ponukalo da se skinu pa stave baklje u stražnjicu. Potom je jednog od njih to potaklo da se skine, da ga drugi okrenu naglavačke, stave mu baklju također u stražnjicu i poliju ga pivom.

Foto: David Klein/PA Images/PIXSELL Italy v England - UEFA Euro 2020 Final - Wembley Stadium London, England, 11th July 2021. England’s fans during the UEFA European Championships final match at Wembley Stadium, London. Picture credit should read: David Klein / Sportimage via PA Images David Klein Photo: PA Images/PIXSELL Okupljeni su se smijali i snimali, radosno zabavljali u tim neuobičajenim prizorima, a nepoznati glavni akter bizarnog događaja dobio je pet minuta slave.

Vjerojatno mu je, uz glavobolju, dan kasnije bilo žao što je prešao granicu prije osvajanja titule. A opet, možemo se samo zapitati što bi tek učinio da je Engleska pobijedila i stigla do najvećeg uspjeha nakon 55 godina.