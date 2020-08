VIDEO Pogledajte suze slavnog nogometaša, odbacili su ga kao staru krpu

Dani Parejo (31) za Valenciju je potpisao 2011. godine i do danas postao legenda kluba. Odigrao je 282 utakmice i zabio 54 gola.

No, ovaj je branič na svojoj koži osjetio koliko je suvremeni nogomet surov i bešćutan. Klub je odlučio da je višak, ali to mu nije izravno rekao nego preko agenta.

Parejo je tražio da se oprosti od navijača sa stadiona Valencije, ali mu ni to nije dozvoljeno. Na kraju je to napravio videom iz svoje kuće.

- Ovaj klub je moj život i želio sam u njemu završiti karijeru, ali nisu mi dali. Uvijek sam govorio da u Valenciji imam dvije kuće, jednu u kojoj živim, a druga je Mestalla. Sada sam ostao bez jednog doma - rekao je Parejo u obraćanju.

Nije izdržao da ne zaplače...

- Pokušao sam sinu Daniju objasniti da ću sada igrati za drugi klub i da više neću nositi dres Valencije, ali on nije razumio i blijedo me gledao. Kako bi i shvatio kada on kao i ja zna samo za Valenciju. Pitao me 'Tata, zašto odlaziš iz Valencije, pa ti si oduvijek tu?' Odgovorio sam mu: 'Tako ti je to u nogometu' To je tako tužno - rekao je Parejo kroz suze.

Novi klub bivšeg kapetana Valencije je Villarreal za koji je potpisao kao slobodan igrač.

Dani Parejo bids farewell to Valencia after 9 years:



"My oldest son Dani asks me, 'How am I going to change teams if he's always been a Valencia fan?' I told him football is like that, it's sad, but at the end, children are children."pic.twitter.com/CW75vUAiOy