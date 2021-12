VIDEO Pogledajte jedan od najčudnijih poena u povijesti tenisa

Jako čudan poen viđen je u teniskom meču između Ducka Hee Leeja i Fabiana Marozsana ATP Challengeru u Antalyji.

Naime, Marozsan je pri rubom reketa udario lopticu i ona je išla daleko izvan terena. Već se počeo ljutiti na sebe, no onda je vjetar lopticu vratio u teren.

Pogledajte kako je to izgledalo.

One of the craziest shots you'll ever see! 🤯



As they say, sometimes it's better to be lucky. Just a bit windy today in Antalya 💨 pic.twitter.com/yPEOHS5LI6