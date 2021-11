VIDEO Pogledajte golove kojima je Hajduk deklasirao Istru

Nogometaši Hajduka u susretu su 17. kola Prve HNL na Poljudu uvjerljivo svladali Istru 1961 sa 4-0 (2-0). Strijelci za Splićane bili su Marin Ljubičić (11), Marco Fossatti (27), Filip Krovinović (70) i Marko Livaja (90+2).

Hajduk je furiozno krenuo u dvoboj igran po jakoj kiši te je vrlo brzo stigao i do prednosti. Sjajan dupli pas odigrali su Biuk i Melnjak, mladi Hajdukov veznjak potom je u kaznenom prostoru proigrao svog centarfora koji iz blizine nije mogao promašiti.

Doduše, Ljubičić je samo pet minuta potom promašio iz još bolje situacije, s pet je metara pogodio vratnicu nakon dodavanja Livaje, ali Hajduk je svejedno ubrzo postigao i osiguravajući drugi pogodak. Obrana Puljana uspjela je tek blokirati jedan od brojnih pokušaja domaćih, lopta je stigla do Fossattija koji je zapucao s više od 20 metara te pogodio sam gornji lijevi kut suparničkog gola.

U drugom poluvremenu Hajduk je ipak malo smirio tempo, no i u takvom laganijem ritmu je stigao do još dva gola. Sahiti je u 70. minuti projurio po desnom krilu, ubacio u srce kaznenog prostora gdje su istovremeno do lopte stigli Krovinović i Livaja, no udarac prema vratima i pogodak postigao je Krovinović.

Ipak se u posljednjim trenucima susreta u trijelce upisao i najbolji strijelac Hajduka Livaja, njemu je Dolček petom ostavio loptu za udarac sa 20-ak metara, a lopta je odsjela u gornjem desnom kutu.

S ova tri boda Hajduk je stigao na treće mjesto a 30 bodova iz 16 susreta, isti broj bodova ima i druga Rijeka koja je odigrala utakmicu manje, dok je četvrti Dinamo s dva boda i dvije utakmice manje. Na vrhu je Osijek, koji je ranije u petak sa 3-1 svladao Lokomotivu, sa 34 boda iz 16 susreta.

Istra 1961 je osma sa 15 bodova iz 16 susreta, tri manje od sedmog Šibenika, a dva više od devetog Slavena Belupa koji su također odigrali po 16 utakmica.