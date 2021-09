VIDEO Ovo su ovacije koje je dobio Modrić u Madridu, pokušajte ostati ravnodušni!

Luka Modrić vratio se nakon tri tjedna izbivanja s nogometnih travnjaka zbog ozljede, odigrao 78 minuta za Real Madrid protiv Celte (5:2), izveo potez za pamćenje i pri izlasku s travnjaka dobio ovacije od kojih se čovjek naježi.

Svjesni da je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije ponajbolji, ako ne i najbolji igrač kraljevskog kluba, da je možda i najodaniji te definitivno najiskusniji navijači su mu odali zahvalnost.

- Kakva je radost vratiti se na Bernabéu! Sretan sam što smo ponovno pobijedili zajedno s našim ljudima. Idemo!

Standing Ovation for Luka Modrić last Night 🌃 as he's Subbed off for Camavinga to mk his debut #HalaMadrid 🤍 🤍 https://t.co/PoZiTtbSRa