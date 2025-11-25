VIDEO Ošamario suigrača, dobio crveni pa poslao poruku čitavom svijetu

U posljednjem susretu 12. kola engleskog nogometnog prvenstva Everton je s igračem manje pobijedio Manchester United rezultatom 1:0 ostvarivši prvu pobjedu na Old Traffordu nakon 2013 godine.

Pobjedu Evertona obilježili su fantastična predstava vratara Jordana Pickforda i nevjerojatno glup i bizaran potez iskusnog 36-godišnjeg senegalskog veznjaka Idrissa Gane Gueyea.

Gosti su stigli do pobjede premda su od 13. minute igrali s igračem manje nakon što je zbog nevjerojatnog poteza isključen Gueye. Senegalski veznjak je naime, udario suigrača Michaela Keanea. Između stopera i veznjaka Evertona prvo je došlo do verbalnog sukoba, potom do naguravanja, a zatim je Gueye ošamario suigrača nakon čega mu je sudac Tony Harrington pokazao crveni karton, video pogledajte OVDJE.

Ovo je prvi put da je igrač Premier lige isključen zbog svađe sa suigračem otkako je Ricardo Fuller iz Stoke Cityja isključen zbog udaranja Andyja Griffina tijekom utakmice protiv West Ham Uniteda 2008. godine. Everton je s igračem manje poveo u 29. minuti golom Kiernana Dewsburyja-Halla. U nastavku susreta momčad Davida Moyesa se junački branila i obranila, a posebno je briljirao vratar Jordan Pickford, inače prvi čuvar mreže engleske reprezentacije.

Iako je utakmica završila pozitivnim rezultatom, cijela nogometna javnost u Engleskoj, pa i navijači Evertona, krenuli su upućivati salvu kritika prema Gueyeu, koji je stoga objavio ispriku na društvenim mrežama.

"Prvo se želim ispričati svom suigraču Michaelu Keaneu. Preuzimam punu odgovornost za svoju reakciju. Također se ispričavam svojim suigračima, osoblju, navijačima i klubu. Ono što se dogodilo ne odražava tko sam niti vrijednosti za koje se zalažem. Emocije mogu biti jake, ali ništa ne opravdava takvo ponašanje. Pobrinut ću se da se to više nikada ne ponovi", napisao je Gueye na svojem Instagram profilu.

- Rečeno mi je da prema pravilima igre, ako ošamariš vlastitog igrača, možeš biti u nevolji. Ali postoji i druga strana. Volim kad se moji igrači bore jedni protiv drugih, ako netko nije postupio ispravno. Ako želite tu čvrstinu i otpornost da biste postigli rezultat, želite da netko reagira. Razočaran sam što smo dobili isključenje. Ali svi smo mi bili nogometaši, ljutimo se na svoje suigrače - poručio je nakon utakmice trener Evertona David Moyes.