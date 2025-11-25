Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 79
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
BIZARNA SITUACIJA

VIDEO Ošamario suigrača, dobio crveni pa poslao poruku čitavom svijetu

Premier League - Manchester United v Everton
Foto: Phil Noble/REUTERS
1/3
Autor
Edi Džindo
25.11.2025.
u 11:31

Iako je utakmica završila pozitivnim rezultatom, cijela nogometna javnost u Engleskoj, pa i navijači Evertona, krenuli su upućivati salvu kritika prema Gueyeu, koji je stoga objavio ispriku na društvenim mrežama

U posljednjem susretu 12. kola engleskog nogometnog prvenstva Everton je s igračem manje pobijedio Manchester United rezultatom 1:0 ostvarivši prvu pobjedu na Old Traffordu nakon 2013 godine.

Pobjedu Evertona obilježili su fantastična predstava vratara Jordana Pickforda i nevjerojatno glup i bizaran potez iskusnog 36-godišnjeg senegalskog veznjaka Idrissa Gane Gueyea.

Garciju pitali zašto Livaja nije ulazio u igru, on dao zanimljivo objašnjenje: Evo što se događa s kapetanom Hajduka

Gosti su stigli do pobjede premda su od 13. minute igrali s igračem manje nakon što je zbog nevjerojatnog poteza isključen Gueye. Senegalski veznjak je naime, udario suigrača Michaela Keanea. Između stopera i veznjaka Evertona prvo je došlo do verbalnog sukoba, potom do naguravanja, a zatim je Gueye ošamario suigrača nakon čega mu je sudac Tony Harrington pokazao crveni karton, video pogledajte OVDJE

Ovo je prvi put da je igrač Premier lige isključen zbog svađe sa suigračem otkako je Ricardo Fuller iz Stoke Cityja isključen zbog udaranja Andyja Griffina tijekom utakmice protiv West Ham Uniteda 2008. godine. Everton je s igračem manje poveo u 29. minuti golom Kiernana Dewsburyja-Halla. U nastavku susreta momčad Davida Moyesa se junački branila i obranila, a posebno je briljirao vratar Jordan Pickford, inače prvi čuvar mreže engleske reprezentacije. 

Iako je utakmica završila pozitivnim rezultatom, cijela nogometna javnost u Engleskoj, pa i navijači Evertona, krenuli su upućivati salvu kritika prema Gueyeu, koji je stoga objavio ispriku na društvenim mrežama.

VEZANI ČLANCI:

"Prvo se želim ispričati svom suigraču Michaelu Keaneu. Preuzimam punu odgovornost za svoju reakciju. Također se ispričavam svojim suigračima, osoblju, navijačima i klubu. Ono što se dogodilo ne odražava tko sam niti vrijednosti za koje se zalažem. Emocije mogu biti jake, ali ništa ne opravdava takvo ponašanje. Pobrinut ću se da se to više nikada ne ponovi", napisao je Gueye na svojem Instagram profilu.

- Rečeno mi je da prema pravilima igre, ako ošamariš vlastitog igrača, možeš biti u nevolji. Ali postoji i druga strana. Volim kad se moji igrači bore jedni protiv drugih, ako netko nije postupio ispravno. Ako želite tu čvrstinu i otpornost da biste postigli rezultat, želite da netko reagira. Razočaran sam što smo dobili isključenje. Ali svi smo mi bili nogometaši, ljutimo se na svoje suigrače - poručio je nakon utakmice trener Evertona David Moyes.

Ključne riječi
incident nogomet Premier liga Instagram isprika Manchester United Crveni karton Everton Idrissa Gueye

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja