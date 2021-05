VIDEO Nogometašu raketirali stan: 'Životinje, napadaju nevine ljude!'

Izrael i Palestina ponovno su u sukobu iz kojeg najdeblji kraj izvlače nevini. Broj mrtvih raste iz dana u dan, a potresne slike obilaze svijet, među njima i one brazilskog nogometaša Higora Vidala.

Militanti Hamasa od ponedjeljka su ispalili više od 1750 raketa prema Izraelu no protuzračna obrana Iron Dome većinu je presrela prije no što su stigle do mete.

Nažalost po Vidala, minimalno jedna raketa pogodila je stan u Petah Tikvi, gdje igra.

- Ovo je moj stan nakon Hamasova napada. Ovo potvrđuje kakvi su to ljudi. Ponašaju se kao životinje, napadaju nevine ljude kao što sam ja, žena i djeca - rekao je Vidal pa nastavio:

- Prestanite govoriti da Izrael napada Gazu. Iz Gaze napadaju nevine ljude u Izraelu! Ne vjerujte medijima kad izvještavaju da Izrael ubija ljude u Gazi, to nije istina. Izrael se samo brani od terorista.