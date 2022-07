VIDEO Neočekivani potez navijača pred Mourinhom! 'Special One' ga gledao u čudu

Talijanski nogometni klub Roma nalazi se na predsezonskim pripremama u Portugalu gdje su odigrali tri pripremne utakmice. Slavili su protiv Sunderlanda i Portimonensea s 2:0 te izgubili od Sportinga 3:2.

Tijekom tog kampa jedan je par zaustavio trenera Rome i jednog od najpoznatijih trenera svijeta Josea Mourinha. Htjeli su se fotografirati s njim na što je Special One velikodušno pristao, a nakon fotografiranja htio je krenuti dalje svojim poslom.

Međutim, muškarac ga je odmah zaustavio i zamolio da ostane još trenutak s njima. Mourinho je u čudu gledao što se događa, kao i svi ondje okupljeni uključujući njegovu partnericu.

Zatim se muškarac obratio djevojci primivši ju za ruku. Nakon toga je kleknuo i zaprosio ju.

Okupljeni, uključujući Mourinha, su uspjelu prosidbu podržali pljeskom. Par se na kraju još jednom zahvalio Mourinhu.

This Roma fan proposed to his partner in front of José Mourinho ❤️



(via @OfficialASRoma)pic.twitter.com/DtWrxJJiyZ