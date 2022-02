VIDEO Nakaradna borba: Borac od 240 kg ušao u kavez sa ženom od samo 60

Ruski borac i borkinja Grigorij Čistjakov od 240 kilograma i Aleksandra Stepakova od 60 kilograma ušli su zajedno u kavez. I to kako bi se borili jedno protiv drugoga.

Naravno, Čistjakov je većinu brobe udarao protivnicu koja je pokušala pobjeći od svog protivnika, a u jednom je trenutku netko iz publike čak udario Čistjakova u leđa, no borba je svejedno nastavljena.

Na kraju su suci odlučili kako je upravo 240 kilograma teški borac pobijedio odlukom sudaca.

"Tuče se protiv žene, WTF?" i "Što se, dovraga, događa s MMA-om u Rusiji", pitali su se korisnici društvenih mreža.

Naime, ovo nije jedina bizarna borba. Nekoliko dana ranije, 75-godišnji Vladimir Spartak i njegov unuk Big Igibob borili su se protiv Julije Miško (28) u meču dva na jedan u jednom kavezu.

massive Grigory Chistyakov vs female strawweight Aleksandra Stepakova ends in a decision. you can see on Aleksanda face no fake punches here . #popMMA pic.twitter.com/5kh3rKEl64