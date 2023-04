VIDEO MMA borac htio prevariti protivnika lažnim pozdravom pa ekspresno završio u nokautu

Irski MMA borac Dario Sinagoga neće po dobrome pamtiti svoj nastup na BFL-ovoj priredbi. Naime, Dario je do eventa u Vancouveru imao svih šest pobjeda, a sada je na svoju žalost izgubio za samo 11 sekundi protiv Asha Mashreghija, piše Croring.

Irac je na znak za početak borbe krenuo prema protivniku, te mu pruži uzdignutu ruku u znak pozdrava, piše Croring.

